Siúticos hay en todas partes…

Hace rato que el término siútico se ganó un lugar dentro de nuestras manías o lacras nacionales.

Junto a la envidia y el chaqueteo conforman esa trilogía de defectos que quisiéramos exiliar, pero aún no hemos podido.

Desde cierto punto de vista, el siútico imbrica mejor con la envidia que con el chaqueteo.

Y conste que hasta en la literatura la siutiquería ha metido sus tentáculos. Por cierto, hay siúticos que destilan donosura, y otros que pueden ser caratulados como derechamente rascas y afectados en demasía.

El destacado político y escritor Ismael Edwards Matte fue en algunas ocasiones un siútico de gran estilo. En cierta ocasión, en su mansión lanzó unas sentidas palabras al destacado literato mexicano Alfonso Reyes. En medio de la tertulia, Ismael Edwards levantó una copa de champagne e inició el brindis desde un antiguo púlpito que tenía en la antesala:

-“Levanto este vaso cordial para honrar al epónimo aedo azteca. Voces y arpegios se apagan ante el arpa eólica del cantor de Popocatepetl”.

Lamentablemente este tupo de siutiquería es una especie en extinción.

En el Chile de hoy ha cobrado más fuerza el siútico de segunda monta, el aparecido, el zalamero que ni siquiera sabe camuflarse.

El siútico actual es el trepador social que maneja su libreto literalmente, a veces de modo exagerado, lo que le pone al desnudo. Allí radica su diferencia con el pije, que sabe que tiene un pariente o un entorno cerca que le provee de las costumbres, estilos y modas a seguir.

El pije es más cutáneo, hasta más sincero. No maximiza sus formas. En cambio el siútico –de algún modo- es un marginal, aunque disimulado. Sabe que pretende escalar o penetrar un gettho que no es el suyo. He ahí una gran diferencia.

El siútico ha inundado todas las áreas de nuestra sociedad…hasta la poesía.

Un poeta sureño, de cuyo nombre no quiero acordarme, ganó un concurso primaveral con una poesía tan chabacana como relamida. Decía algo más o menos así:

-“En la vorágine de mi zalema mente,

te veo grácil, enhiesta, como la Torre de Pisa,

y mientras más pienso en tu ser,

más me pongo califa”

El aspirante a poeta partió bien. Sus primeras líneas eran promisorias,

Pero al final lo traicionó su libido… tan directa como “flaite”

Y es que en Chile aún hay un país secreto, un país que no queremos ver, que nos molesta…Y se lo escondemos al resto del mundo. No queremos que esta otra realidad eche a perder la fiesta de los jaguares, los multicarriers, las redes computacionales o los PC de última generación.

Y siempre hay gente experta en amurallar ese país, en barrer lo que no nos “viste” como nación.

Eso lo hacen muy bien los siúticos.