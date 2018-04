“Soberanía y corrupción. La construcción del Estado y la Propiedad en Patagonia austral (Argentina y Chile, 1840-1920)”Alberto Harambour Ross

En los sucesos acontecidos en el territorio de Santa Cruz, Argentina en los albores de la década de 1920, que culminaron con la mortal represión de obreros rurales en un duro enfrentamiento entre el capital y el trabajo, nuevamente la “soberanía ovina” marcaría el destino de seres humanos; desplazados esta vez de una repartición equitativa de la riqueza, tal como los habitantes primigenios de la Tierra del Fuego y de esta misma Patagonia austral continental fueron desplazados de sus territorios. Entendemos por “soberanía ovina”: “la instalación de una fuerza efectiva de colonización (las ovejas) que antecedió a la de los Estados, los que se hicieron presentes a partir de la constitución de las estancias y a través de ellas” (Harambour; “Un viaje a las colonias. Memorias de un ovejero escocés en Malvinas, Patagonia y Tierra del Fuego (1878-1898)”, 2016, pag.24, n.49). Es decir, primero llegaron los capitales y luego los estados.

A estas alturas del siglo XXI ya no es posible negar el poder que ejercieron los estancieros en los más altos niveles del entramado económico y político, tanto en Chile como Argentina.

Dada la pertinencia respecto de la represión de los años veinte, nos referiremos al artículo del magallánico Harambour “Soberanía y corrupción…”, que trata del conjunto de situaciones que, creemos, conformaron la base del contexto en el cual se desarrollaron los acontecimientos.

Para este historiador, la expansión de los capitales británicos (presentes también en la pampa nortina) y alemanes excedentes en Chile y Argentina a fines del siglo XIX, se vio favorecida por criterios racializados de asignación de privilegios, como por la articulación de tramas internacionales de corrupción que vincularon a autoridades nacionales y élites locales de origen europeo: “la corrupción articuló redes comerciales y familiares que permitieron a los Estados materializar su presencia territorial”, plantea Harambour. Respecto de los privilegios, baste citar que el artículo 11 de la ley chilena de 4 de agosto de 1874, permitía establecer colonias exclusivamente a inmigrantes provenientes de Europa o de los Estados Unidos de Norteamérica (exclusión eliminada para Magallanes en 1893).

Lo anterior influyó en los hasta ahora cuestionados mecanismos de asignación de tierras, a partir de los cuales surgió una economía oligopólica (pocos vendedores) que abarcaba todas las gamas productivas y de servicios, siendo la base de ella la ganadería ovina, actividad generadora de exportaciones a nivel de materias primas.

Debe tenerse en cuenta también, los cuantiosos gastos en que incurrieron los Estados chilenos y argentinos en cuanto a exploraciones previas y subsidios a los inmigrantes extranjeros, lo cual neutraliza el culto al “pionero”: “A diferencia de lo interpretado por Mateo Martinic, no puede atribuirse “al empuje empresarial pionero” de Menéndez y Braun el haber sido “el factor aglutinador y dinamizador del […] desarrollo económico” austral señala Harambour, argumentando además que la acumulación de la riqueza no habría sido posible sin la intervención de los agentes del Estado. Sin ignorar los méritos intrínsecos que pudieran haber tenido estos personajes, afirmaciones como la reproducida -que al igual que Harambour, no compartimos- han contribuido a la construcción de un discurso historiográfico tradicional, que entre algunas de sus manifestaciones, excluye del concepto de “pionero” a todo aquel que no sea extranjero (y preferentemente europeo). Ya es tiempo que a los excluidos, se les dé el lugar que se merecen en la historia.

Harambour finaliza su artículo puntualizando: “En Patagonia, el movimiento del capital subvencionado por el Estado vació la tierra de gentes y la transformó en capital, al re-poblarla de mercaderías explotadas por trabajadores estacionales llegados desde lejanos rincones de un mundo unificado por la circulación (de capitales)”.

“Soberanía y corrupción…” es un interesante trabajo basado en fuentes administrativas, archivos empresariales, memorias y relatos de viaje, genealogías y prensa local y nacional argentina, británica y chilena. Un artículo con la seriedad y rigurosidad propia de Harambour, un historiador que hay que empezar a leer.

Alberto Harambour Ross, nació en Punta Arenas. Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Master of Arts en Historia y Doctor en Filosofía en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York.

“Soberanía y corrupción. La construcción del Estado y la Propiedad en Patagonia austral (Argentina y Chile, 1840-1920)”, Alberto Harambour Ross, HISTORIA No 50, vol. II, julio-diciembre 2017: 555-596 (disponible, al igual que todos sus trabajos, en: https://uach.academia.edu/AHarambour).