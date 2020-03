Solidaridad y responsabilidad ante el coronavirus

Parecía algo lejano, y que se demoraría en llegar a Chile. El coronavirus o Covid-19 surgió en 2019 por ello su denominación. Estaba en China, suficientemente lejos como para preocuparse y menos ocuparse. Hasta que nos pilló como toda tragedia, sin aviso, en medio de una crisis de confianza hacia la autoridad cualquiera sea ella. Cuesta creer en un ministro de Salud expulsado del Colegio Médico por problemas éticos. Ni hablar del presidente, que cuando habla para aclarar o informar termina confundiendo o desinformando. El tema es que una vez más, en esta nueva crisis, quienes deben liderar terminan siendo arrastrados por el sentido común, que, desde un tiempo a esta parte lo han terminado imponiendo los alcaldes de Chile. Sin color político o fundamentalismo, ellos han levantado la voz, y han impuesto cordura, cerrando escuelas, ordenando cerrar comercios, o cualquier actividad de carácter masivo, pues lo único certero es evitar el contagio, y para ello es mejor actuar con rapidez, sin dudas, anteponiendo la salud de las personas a cualquier otro criterio o argumento.

Esto nos va a golpear la economía, de eso ya no hay dudas. El tema es priorizar, pues la historia del ser humano está llena de momentos difíciles, donde debe imponerse el sentido de sobrevivencia. El Presidente Macron de Francia señaló sin dudas y sin demoras, y con las medidas correspondientes, que se está combatiendo una guerra contra un enemigo invisible. También ha señalado la importancia de entender que la salud del ser humano no es algo que deba resolver el mercado. Primero la vida, luego la economía. En Chile parece que primero está la economía antes que la vida, porque el gobierno ha reaccionado tarde. Comparativamente a igual cantidad de días del primer caso de coronavirus, nuestro país está en el ranking de mayor número de casos, precisamente por no haber tomado las medidas adecuadas desde un principio. Lo viene diciendo el Colegio Médico, lo viene pidiendo todo el mundo, pero el gobierno reacciona con una incomprensible tardanza. Se deben tomar medidas urgentes. Bienvenido el Estado de Catástrofe aunque haya sido tarde.

Frente a esta amenaza a nuestra población, a falta de antídoto, es necesaria la solidaridad, expresada en responsabilidad y empatía. La misma que se debe tener para evitar asistir a lugares donde hay muchas personas, y la misma que se debe tener a la hora de comprar alimentos y no caer en compras acaparadoras. La solidaridad que se debe tener para cuidar a nuestros adultos mayores, la que se debe tener a la hora de postergar lo que sea necesario para facilitar el cuidado de las familias, de los trabajadores, de los vecinos.

La guerra no se va a ganar con selfies, con redes sociales, ni con marchas. Se va a ganar entendiendo que cada uno de nosotros tiene algo que aportar. En este caso evitar salir de nuestros hogares por un tiempo y tomando medidas de higiene. Hay que ser solidario aunque cueste en tiempos individualistas. Hay que ser empático más que nunca con quienes tienen menos, y quienes están más vulnerables, aunque los otros no lo sean con uno.

Volvamos a encontrarnos en la adversidad, en tiempos difíciles no perdamos la perspectiva de que nada es para siempre, ni los buenos ni los malos tiempos. La humanidad saldrá de esta catástrofe mundial. Espero que fortalecidos, revisando la forma de vivir en un mundo que es finito. Estos momentos son para reflexionar, para una pausa, para conectarnos con nosotros y con cada uno de los nuestros. Seamos positivos, mantengamos la esperanza. Apoyémonos entre todos, entendiendo que no se sale de estos momentos duros de manera personal o individual, sino que todo lo contrario. La única manera de sobrevivir es con lo mejor que sabe hacer el ser humano. Simplemente con humanidad, esa humanidad que es sinónimo de solidaridad y fraternidad.