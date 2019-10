“Juguemos en el bosque mientras el lobo no está…” cantaban los niños en los juegos infantiles de antaño y pareciera que los actuales integrantes de la clase política gobernante, así como gran parte de la oposición jugaron a este juego durante muchos años, pero en vez del lobo, se jugaba mientras el pueblo no estaba.

No he perdido la confianza en que las cosas pueden mejorar, pero sí he ido perdiendo la confianza paulatinamente en las instituciones y algunas personas. Así el año 2011 después de 21 años de militancia renuncié al Partido Socialista, me di una nueva oportunidad en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet al cual ingresé como independiente pro Mas, por expresa solicitud de mi amigo el senador Alejandro Navarro, y me alejé cuando el senador se fue del Movimiento Amplio Social, antes del término del gobierno.

Pero, en estos momentos la situación es compleja, pues parece que el movimiento social no se detendrá con menos de aquello que espera, por una parte, y por la otra el gobierno actual ha renunciado a ejecutar su programa de gobierno al cambiar su equipo político y económico en los ministerios con el objeto de redirigir sus esfuerzos a disminuir los efectos del movimiento social.

Entonces, ¿cuáles son las medidas que constituirían eventuales soluciones?

Entiendo que existen soluciones de vida y soluciones políticas. Las de vida tienen que ver con dignidad e igualdad mínimas y pareciera que un empresario como Andrónico Luksic tiene mucha claridad al respecto cuando ofrece un monto mínimo de remuneración en $500.000 mensuales; así las cosas por razones de dignidad y de necesidad se debería fijar el monto de salario mínimo en una cifra igual o aproximada, del mismo modo que una pensión mínima del mismo guarismo lo que lleva a tener claridad, además, que las AFP deben desaparecer como tales pues no han demostrado satisfacer, precisamente, las necesidades previsionales de los aportantes o cotizantes. Este debería ser un piso mínimo para creer de nuevo y conversar con el objeto de generar acuerdos.

En lo político, más allá de los pensamientos en torno a la Constitución que hoy nos rige, parece necesario, para fortalecer la convivencia y generar las condiciones de un ejercicio democrático más activo y sano de la comunidad nacional.

Entiendo que existen otras ideas relacionadas con la nacionalización integral del cobre y del litio, así como la del agua y no me cabe duda que serán objeto de profundas discusiones y decisiones, pero por la gravedad, consecuencias y trascendencia de estas peticiones y necesidades, deberían ser objeto de una discusión serena, abierta y documentada, pues la prudencia exige también posponer temas que también son urgentes, para una resolución posterior.

Por supuesto que quedan muchas cosas pendientes, como por ejemplo las relacionadas con el sistema de salud; la eventual rebaja de la dieta de los parlamentarios que podría traducirse en una determinada cantidad de salarios mínimos; la necesidad de emparejar la cancha para todos los chilenos por medio de la educación y apoyos reales al emprendimiento; el establecimiento de efectivas leyes de desarrollo regional y otras tantas, pero creo que en esta materia, de cualquier modo avanzaremos, pues es evidente que ya no se puede jugar con la democracia, porque el lobo, es decir, el pueblo, ya está.