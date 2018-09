Sonia Quintana Miranda era mi madre, quien falleció con fecha 7 de septiembre a las 8,43 horas en su casa acompañada de sus seres queridos, hijos, nietos y familia.

A propósito de ella quiero referirme, gracias a su ejemplo, a un tema que es complejo de abordar, pero forma parte de los nuevos desafíos de la sociedad contemporánea: el feminismo y la diversidad. Y como he señalado que me inspiro en su ejemplo, efectuaré una serie de reflexiones indicando el por qué de ellas.

El feminismo, a mi juicio, pasa por desarrollar tu vida familiar, profesional y social a partir de lo que la mujer es, en toda su esencia y características propias. Efectivamente, mi madre fue padre y madre a la vez, y dificulto mucho que un hombre pueda cumplir con esa tarea en caso de ser requerido, y a partir de ello siempre persistió en avanzar con su trabajo y sus convicciones adelante, no requiriendo consideraciones especiales, sólo el respeto natural a su calidad personal y laboral. Nunca la vi requiriendo apoyo en sus momentos más complejos y de esa manera sacó adelante su núcleo familiar.

En su condición de mujer, profesional y liberal en su pensamiento, inculcó libertad, respeto y tolerancia, consecuencia de lo anterior el primero de sus hijos tiene un pensamiento laicista, el segundo es agnóstico y el tercero es católico. El desarrollo libre del espíritu, lema de nuestra alma mater común, la Universidad de Concepción, siempre primó en nuestro seno familiar y con ello no sólo se reconoce las particularidades de la mujer en toda su dimensión, si no que, también, la diversidad de pensamiento, diferencias sociales, condiciones económicas y de origen. Lo único que no gozó de su tolerancia fue la opresión y la violencia física o psicológica de la dictadura, así como cualquier abuso del poderoso respecto de quien no lo es.

En materia de acción política se enfrentó en las calles a la represión de la Junta Militar, viajó a Cuba para ser brigadista (hay suficientes odontólogos en dicho país) y cosechar legumbres durante un verano, fue apoderada general de un recinto de votación en el plebiscito de 1988 y sembró en sus hijos el sentido del servicio público, lo que nos permitió desempeñar diversos cargos políticos y gremiales en nuestras casas de estudio y en el ejercicio de nuestras profesiones.

Se fue dejando tres hijos, siete nietos, tres nueras, dos hermanos y una enorme familia compuesta no sólo de parientes, sino que de todas las personas que ayudó y apoyó a lo largo de su vida: pacientes que no podían pagar sus servicios, amigos de sus hijos que pasaban por problemas, vecinos de la población y una infinidad de personas que recibieron su bondad y dedicación.

No obstante, todo lo señalado nunca la vi levantando una bandera feminista, ella no predicaba… practicaba y no le solicitó el permiso a nadie, ni necesitó salir a marchas para fijar su posición y punto de vista.

La lección que me deja en esta parte es que debemos ser profundamente humanistas y respetar las diferencias de todos los seres humanos, pues no podemos seguir atomizando la sociedad y clasificando en machistas, feministas, diversidades sexuales y cuanto más, pues si respetamos a un ser humano, su condición sólo es un dato de la causa que no debe violentar nuestras posiciones ni generar diferencias.