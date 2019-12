….Un alumno que no llegará a mi clase…un alumno destacado y que germinaba en su mente múltiples sueños, entre ellos, su afán por servir al futuro…un alumno que cumplía con el slogan universitario de esa mirada, en que su NORTE ERA EL SUR…allí te quedaste Ignacio Alfredo….en ese Sur que nos deslumbra…en esas grandes extensiones en donde la pluma ha escrito innumerables hazañas del poder y valentía del ser supremo de los hombres y mujeres que emprenden el camino al infinito del saber y del conocer, con la convicción de sus ideales y anhelos….Este alumno no llegará a mi clase….pero sí asistirá a aquella aula celestial desde donde podrá acompañar los sueños de otros que sí llegarán a alcanzar la otra orilla…mis respetos a su familia y amigos …..y este alumno que no llegará a mi clase, me invita a detenerme un momento y a reflexionar de lo frágil y quebradiza que es la vida….cuidemos de ella, viviendo en armonía, en paz y en plenitud del quehacer que nos convoca.

Los niños y los jóvenes siempre tienen algo que decirnos, y eso un profesor lo sabe y en cada instancia que uno alza la voz de la enseñanza, está percibiendo a través de la mirada de sus dirigidos si esas palabras se convierten mágicamente en el sonido que quedará retumbando en los jóvenes tímpanos y que en los momentos precisos se producirá la apertura para poder en el inconsciente escuchar nuevamente aquella enseñanza que ya pasa a ser mucho más valiosa que cuando fue esgrimida desde la voz….ahora hablará la voz interior y aquella que me permite detener mis pasos y mirar aquellas inseguras, pero convencidas huellas que siguen al profesor, me viene a la memoria, con otros juveniles corazones aquella excursión desde la Base Frei y hacia las inmediaciones del glaciar Collins, en donde quisimos tener alas para no impactar los entornos, en donde una plumosa nevada nos confundía entre ellas como viejos exploradores inclinados por la conquista, me viene a la memoria nuestras caminatas con alumnos hacia el estrecho Fildes, alcanzando con nuestras miradas los paredones de la otra orilla del glaciar Nelson….me viene a la memoria la invasión de las tierras de los skuas, la que sin mediar cobardía, los alados salteadores nos mostraban sus vuelos rasantes reclamando su prístino territorio….me viene a la memoria, esas dulces melodías del cuarteto Alba Terra, que mientras la furia del Drake se hacía notar en la cubierta del buque, ellos con sus dedos maravillosos y el arco afinado resonaban las notas de un acto musical llamado Pangea, luego las cuerdas de la viola y del violoncelo, celosamente se empujaban en sus pentagramas para dar cabida a la belleza de la exploración Polar….estos alumnos despertaron a los magníficos espíritus de un Scott, un Shakleton, un Amundsen, un piloto Pardo que en el fragor de la tragedia pudo ser determinante en el cumplimiento de su deber y salvar moribundas almas desde las riberas heladas y estruendosas de una solitaria isla.

Este alumno que no llegará a mi clase….. entiendo de su poder soberano, se ha extendido su alma protectora en la que muchos más de ellos, los jóvenes, cruzarán este mar bravío para imponer sus corazones inquietos, de curiosos investigadores, sus brillantes mentes por el desarrollo de la ciencia, con mayor fuerza surcarán las estelas de los iceberg, y la grandeza de sus glaciares, abrirán sus portales del conocimiento para ayudar a esta alicaída humanidad, para establecer los patrones de continuar entendiendo a nuestra Tierra, sus mares, sus costas, sus eternas planicies polares. Son nuestras, son de Uds., son del futuro que nos espera con ansias para surgir en una nueva y contundente generación. Sé que no se asustarán, seguirán el camino trazado por Ignacio, aunque breve pero contundente, de ser el mejor en lo que hagas, de saber que la disciplina es una llave para el éxito y la coronación consolidada de la formación. Jóvenes…!!! Pongan atención…!!!…que Ignacio Alfredo viva en sus mentes y corazones, ese es su sello en el sacrificio y dedicación. Adiós estimado alumno.