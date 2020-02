Telecomunicaciones, un mayor desafío regional

Hoy en día, dependemos fuertemente de la tecnología de las telecomunicaciones para nuestro desempeño diario. Situaciones como “no tengo señal” “no está disponible “o “estamos sin Internet, no se puede trabajar”, cada vez más influyen negativamente en nuestro accionar personal o laboral, y especialmente en este último ámbito, puede ocasionar baja en la productividad e incluso, inacción en nuestro trabajo. Es por eso que el rol que cumple el profesional que trabaja en las telecomunicaciones cobra, en estos tiempos, una mayor relevancia.

Este profesional está capacitado para instalar, configurar y administrar redes de telecomunicaciones, utilizando herramientas de gestión para evaluar rendimiento, seguridad y carga de red, encargándose de mantener las redes de datos, como Internet, Wi-Fi, las redes de voz, telefonía fija y celular, y de videos, como tv-cable.

Nos encontramos, como región, con desafíos que requerirán más profesionales con estas capacidades de asumir la responsabilidad de diseñar, habilitar y mantener las redes de datos, asociados al mejoramiento y nuevos servicios, producto del Proyecto Fibra Óptica Austral, y que permitirán a las empresas regionales tener acceso a mejores servicios de datos, y a su vez, al incorporarlos, redundarán en nuevas oportunidades, opciones de nuevos negocios y mejor calidad en los servicios ofrecidos.

¿Seremos capaces como región de enfrentar satisfactoriamente este desafío?

Si, y soy tajante en esta respuesta. Como académico de INACAP Punta Arenas, y del área de Telecomunicaciones, he visto, en estos más de 10 años que tenemos vigente el programa de estudio de Telecomunicaciones, Conectividad y Redes, cómo cada año egresan nuestros estudiantes y se incorporan al mundo laboral, destacando rápidamente, demostrando lo competentes que son, y la efectividad que han tenido en su formación, superando incluso sus expectativas personales.

Pero, hay que seguir trabajando en esta área para aprovechar todas las oportunidades que brindará la Fibra Óptica Austral, al igual que otros desafíos. Prontamente se incorporarán las redes celulares en 5G, y tendremos nuevas actualizaciones de la tecnología de las comunicaciones. Según CISCO, la brecha en el sector de las telecomunicaciones ha ido aumentando, no alcanzando a cubrir los puestos del ámbito laboral de esta área, por lo que nuestro trabajo no está ni cerca de terminar. Como institución estamos preocupados por ir mejorando cada vez más las capacidades que entregamos a nuestros estudiantes, como futuros profesionales, y también a nuestros exalumnos, no sólo en las redes de comunicaciones, sino incorporando actualizaciones de las redes de datos, Internet de las Cosas, equipos de telecomunicaciones modernos y convenios con las empresas líderes del sector.

Pablo C. Voullieme Barrientos

Director de Carrera Área Informática y Telecomunicaciones

Inacap Punta Arenas