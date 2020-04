Tiempo de “Pre Pararnos”

Por terminar la tercera semana de cuarentena total en Magallanes producto del Covid-19, estamos a horas de saber si entraremos a una cuarta semana de aislamiento o saldremos de esta calificación sanitaria y, comenzaremos progresivamente a intentar reconstruir un problema colectivo, que no nos había tocado vivir como ciudad y país desde comienzos de los 80’, cuando se produjo la mayor recesión de los últimos 50 años.

Claramente la escala mundial de esta calamidad llamado virus Covid-19, agudiza el conflicto.

Además nos encontramos, en el caso de Punta Arenas, dentro de las 25 ciudades en el mundo donde la cosa ha golpeado más fuerte, lo que no es un motivo de alegría. De hecho no será “un buen cartel” como destino, si no modificamos varias cosas.

Y aquí en Punta Arenas y Magallanes puede ser aún peor, pues para nosotros, comienza el invierno en dos meses. Ya tenemos un otoño que muestra su presencia y, anuncia el largo invierno. Sumemos la presencia de la influenza y enfermedades respiratorias.

Ya escribimos la semana pasada, sobre el “mal comportamiento cívico”, que hemos mostrado principalmente como ciudad y comuna y, estos últimos días, nos confirman estos dichos, pues haciendo fila en un banco de Punta Arenas, un portador Covid-19, nos muestra en la que estamos, al no tomar la seriedad del asunto, o los innúmeros permisos de salida que se han gestionado en Punta Arenas.

Bueno, todas estas enunciaciones, datos y hechos, configuran nuestro estado de situación. Son las condiciones que tenemos. Además tenemos de los más altos porcentajes de adultos mayores como ciudad y región. Así de simple y de duro.

Pero dependerá de todos nosotros, para salir de la forma más orgánica y con el menor impacto posible. Primero en ajustar nuestros hábitos y comportamiento, con mayores protocolos de seguridad en cada una de nuestras actividades cotidianas, productivas, sociales. Ahí las empresas, comercio y servicios tanto como cada uno de nosotros seremos claves.

Segundo, en “Pre Parar” la coordinación de los distintos recursos disponibles en la región, sean estos provenientes del gobierno regional o municipalidad. Esto, de manera de hacer más eficientes el uso de los recursos que se harán escuálidos en virtud de la batería de necesidades. Que se distribuyan bien y transparentemente. Y coordinadamente.

Respecto de los necesitados que serán desde, pequeñas y medianas empresas a personas naturales, se tendrá que usar guste o no el Registro Social de Hogares, pero esta pandemia con cuarentena, hará que otros que nunca demandaron ayuda del Estado, esta vez, sí lo harán por lo que, los dispositivos del Estado y la administración pública tendrán que actuar con mucha disposición y ajuste a este cambio obligado, e incorporarlos a sus bases de apoyo encuestándolos de manera de focalizar lo más fino posible.

Ese “pre pararnos” debe ser acompañado de mucho trabajo y coordinación, con pequeñas aperturas que vayan dando forma a saber canalizar los recursos, saber dónde nos rentarán más “socialmente”. Que genera más trabajo ¿? Una vía elevada o una maciza solución de viviendas ¿? Serán algunas de las preguntas. Como se puedan activar y reorientar los proyectos Fril, que son modalidades de proyectos de hasta casi 100 millones de pesos y que pueden ser dinamizadores de la economía más interna de la ciudad. Los proyectos Fril asociados a ejecución directa por parte de los municipios, de seguro crecerán, pues habrá más gente en situación de necesidad laboral. Lo importante será que el gobierno central haga llegar recursos para la reconstrucción laboral, productiva y económica de Magallanes y esto no se haga sólo con los recursos relativos y menores de la propia región.

Es de esperar que de los 12 mil millones de dólares que el Estado de Chile, le ha dispuesto al gobierno a través del 2% Constitucional, nos toque una parte, con mayor razón además, por las razones que sean, que es en Magallanes donde está golpeando mayormente el Covid-19 en el país, superando en casi seis veces el promedio nacional de contagios.

Esos recursos proporcionales del 2% Constitucional deben sumarse con los recursos dispuestos desde la región a través de los fondos regionales, Fondema y otros apelables desde la catástrofe que aún se pueden utilizar previa autorización del Consejo Regional.

Ya informamos la semana pasada de la decisión de entregar al Servicio de Salud más de 4.200 millones de pesos para la adquisición de equipos y ventiladores además de dispositivos de seguridad para los trabajadores de salud, que son la primera línea, sino que los recursos que como Consejo Regional se le entregaron al intendente cual cheque en blanco, para que pueda generar asignaciones directa a organizaciones sin fines de lucro, por un monto de 1.400 millones de pesos, provenientes de la reorientación de los fondos 6% y pasándolos casi todas al área Social.

Finalmente aunque parezca trillado, pero en base a nuestras cifras comunales, a cuidarnos en primer lugar, a cumplir la cuarentena a conciencia, a comenzar a coordinarnos para, pre-pararnos para que cuando las señales sanitarias den propicia la posibilidad de recomenzar progresivamente las actividades, lo hagamos de la manera más eficiente en términos de evitar al máximo los rebrotes de contagio y con esto el copamiento de la capacidad hospitalaria y por otro lado, lleguemos con los apoyos económicos, de contención y de fomento que se requerirán y que el Estado debe poner a disposición y a la brevedad.