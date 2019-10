Tiempos de cólera

Frente a los últimos hechos de violencia acaecidos en nuestro país, el psicólogo Ricardo Capponi describió su origen en un matutino capitalino, “esto nace, en principio como una fuerza social de los adolescentes. Es un grupo que con mucha facilidad se entusiasma desde la agresión y la omnipotencia, propia de la adolescencia, y hay organizaciones políticas que lo han conducido para la obtención de sus fines, que es el rechazo al modelo. La idea es mostrar que la sociedad quiere destruirlo”. Se puede estar de acuerdo con sus análisis o no, pero con estos hechos también ha quedado demostrado una gran fragilidad que tiene nuestra sociedad y su élite, la incapacidad de poder otorgar al país una conducción que le permita entender al país real y enfrentar a tiempo los graves problemas que vive la sociedad en distintos planos. Ni tampoco han sabido interpretar a la ciudadanía en sus anhelos.

Como lo expresa la Fundación Chile descentralizado, en su declaración frente a esta situación, “en Chile se han acumulado y se retroalimentan extremas desigualdades sociales, con extremas desigualdades territoriales. Hace demasiado tiempo Santiago de Chile ha superado el punto crítico de su crecimiento eficiente, quedando expuesta a un severo nivel de vulnerabilidad social y ambiental”. Todo esto ha arrastrado al país, su capital y sus regiones a una espiral de involución perversa, donde se invierte a escala del primer mundo en el Area Metropolitana y en especial en algunas comunas escogidas pero se posterga a los territorios, entregándole migajas.

Para enfrentar los tiempos que vienen, se requiere un giro copernicano, que instale una democracia participativa real, cercana con la ciudadanía, ya no más el político ajeno y encumbrado en un pedestal, nadie en estos tiempos puede aspirar a estar ahí. La descentralización es una urgencia clave para democratizar realmente el país y acercar la política a los ciudadanos. Asimismo y como una muy buena señal, los políticos en un nuevo contrato social, que se requiere suscribir, debieran asumir su importante cuota de responsabilidad y ajustar sus sueldos a la mitad y comprometerse a impulsar la descentralización para que sea alguna vez prioridad número uno. En tiempos de cólera, justicia para con los territorios.

La élite quedó marcando ocupado, es hora de abrir los espacios para que generen confianza en quienes no han tenido oportunidades en un sistema endogámico que, sólo da espacio a unos pocos y los mismos de siempre. El país que se necesita construir, necesita de un nuevo pacto social a suscribir, un país participativo de verdad y fundamentalmente de todos, con reglas del juego y una institucionalidad que refleje y asegure la participación de las personas desde la base, necesitamos construir un país para los próximos 20 y 50 años y eso se hace con participación activa y decisiones vinculantes. Para todo esto es clave partir por lo principal, es decir el diálogo franco. Como lo expresa Agustín Squella “lo que hay que hacer es reponer la conversación. El término de la conversación es el fin de la política y también el fin del futuro. Reponer la conversación incluyendo no sólo a todas las fuerzas políticas, si no también a representantes de los movimientos sociales más importantes”.

Es interesante tener presente lo que han expresado en medios nacionales distintos actores relevantes frente a esta encrucijada. Cristián Warnken por ejemplo recalca que éste “es un momento amargo que requiere de mucha grandeza y visión y no de cálculos mezquinos oportunistas”. Gloria de la Fuente por su parte expresa que, “nada volverá a ser como antes en Chile y lo que pase en el futuro sólo dependerá de la sensatez y la generosidad con que los líderes de nuestro país asuman su responsabilidad. Y asuman, con humildad, que son parte del problema”. En tanto, Sergio Urzúa pone el acento en la importancia que tiene “el liderazgo y la unidad en torno a una visión de largo plazo que sustente el progreso, la igualdad de oportunidades”, esenciales para terminar con la violencia que se ha observado.