Tiempos sinodales

esde los primeros siglos, un sínodo siempre ha sido un acontecimiento importante en la vida de la Iglesia, porque como su nombre lo indica significa “caminar juntos”. Ese “caminar juntos” es el modo de vivir el seguimiento del Señor Jesús: hacer el camino junto con otros, junto con la comunidad de los discípulos que sigue al Señor Jesús.

En este mes de octubre se está llevando a cabo, en Roma, el Sínodo de la Amazonía, convocado por el Papa Francisco para encontrar nuevos caminos para la evangelización de los habitantes de esa región, y también por el cuidado que requiere la Amazonía, que es pulmón verde del planeta, nuestra casa común.

En este Sínodo están participando obispos, sacerdotes, religiosas y laicos de nueve países (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa); entre los laicos participantes, muchos de ellos son delegados de las comunidades indígenas que pueblan la Amazonía. Entre los temas que se están tratando está la conversión ecológica y el cuidado de la casa común, el diálogo intercultural, el acceso a la eucaristía y la ordenación sacerdotal de hombres casados, los ministerios de la mujer y su lugar propio en la sociedad y la Iglesia.

Son muchas las esperanzas que están puestas en este Sínodo, el cual puede ser un real camino de renovación de la vida eclesial a pesar de los límites que tiene la actual práctica sinodal de la Iglesia, pues allí los laicos sólo tienen derecho a voz, no a voto; igualmente, se concede el derecho a voto a algunos sacerdotes que son los responsables de sus congregaciones, pero las religiosas responsables de sus congregaciones no tienen derecho a voto. Así, aunque para la fe cristiana “ya no hay judío o griego, esclavo o libre, varón o mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús” (Gál 3,28) y para nuestra cultura parezca algo increíble, es así; es decir, ser varón es condición para participar en la toma de decisiones en la Iglesia, manteniéndose de este modo prácticas abusivas y discriminatorias.

A pesar de estos y otros límites de la actual práctica sinodal de la Iglesia, ese “caminar juntos” es la posibilidad de ir avanzando hacia “un nuevo modo de ser Iglesia”, al que nos ha llamado el Papa Francisco y que es la oportunidad de renovación que ofrece la crisis por la que atraviesa actualmente la Iglesia.

También la Iglesia en Alemania y en Suiza ha convocado a vivir un “camino sinodal” para enfrentar juntos la crisis y los desafíos que pone la renovación eclesial. En Alemania, entre los obispos y los laicos ya han definido los cuatro temas a tratar: las estructuras de poder y participación en la Iglesia, la moral sexual, el estilo de vida de los presbíteros, y el papel de las mujeres en la Iglesia. En una carta al Papa Francisco, los obispos alemanes le decían: “Hemos llegado a la conclusión que tenemos que tratar esos temas a fondo si queremos aprender de las consecuencias del abuso por parte del poder eclesiástico. Queremos emprender un camino que implique un cambio de dirección y una renovación”.

En Chile, muy lamentablemente, los obispos no llamaron a vivir ningún “camino sinodal”, sino un proceso que han llamado “de discernimiento” que desembocaría en una asamblea eclesial nacional en el 2021; mientras que diversos grupos de laicos se organizaron en un “sínodo laical” y trabajan buscando caminos de renovación. Pero -lamentablemente- el conjunto de la Iglesia en Chile no fue convocada a hacer un “camino sinodal” -como en Alemania o Suiza- que signifique repensar la Iglesia, reflexionar y discernir su forma de vida, los desafíos de la misión, el modo en que vivimos y transmitimos -o no transmitimos- la novedad del Evangelio, las estructuras y estilos de autoridad, y la participación de todos los cristianos. Sin duda, una crisis así enfrentada es una oportunidad providencial para la renovación, para algo nuevo y mejor según el Evangelio.

Somos muchos los católicos que esperamos que estos tiempos sinodales que se están viviendo en el Sínodo de la Amazonía, y los “caminos sinodales” que está viviendo la Iglesia en otros países ayuden a despertar a nuestra Iglesia católica en Chile para una renovación que sea un “nuevo modo de ser Iglesia”, en lugar de -simplemente- esperar que pase el temporal para continuar en el clericalismo que llevó a la actual crisis.