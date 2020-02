Aunque estos días no se asemejan a los de la película de Tarantino, no hay duda de que vivimos tiempos en que la violencia ha ido moldeando el paisaje. Violencia de un sistema económico que no discrimina edades ni creencias. Se tiene dinero o simplemente no se tiene para poder llevar una vida vivible. Pero también violencia en las relaciones personales y sociales a la hora de cuidar el principal valor del capitalismo, que es el ser o el individuo. Hay violencia entre empleador cuando trata a sus trabajadores como capital humano, y también cuando trabajadores tratan a sus jefes como simple aprovechadores. Ambos posturas extremas hacen daño a la convivencia y paz social.

También hay violencia en un sistema educativo que discrimina en función del poder adquisitivo y no en función de los talentos o aptitudes para fortalecerlos. Hay violencia cuando un adulto mayor debe trabajar hasta el final de sus días por necesidad y no por sentirse necesario. Hay violencia cuando para vivir el sistema te obliga a estar endeudado permanentemente. No hay duda. Vivimos en tiempos violentos.

Pero así como violenta la indiferencia, la invisibilidad, la negligencia e indolencia de autoridades, también violenta el daño visual de los espacios públicos, el que se da en espacios privados. Violenta ver quemadas iglesias y locales comerciales. Duele ver cómo el esfuerzo de años se consume en pocos minutos por el acto irracional o cruel de quien razona creyendo que así sufre el sistema económico. Se equivoca este anarquista de moda. Al sistema no le hace ni cosquilla ver rayados los muros, rotos los vidrios o quemadas las instalaciones. Quienes sufren son las personas que necesitan trabajar para poder sobrevivir, y quienes dieron parte de su vida por construir un patrimonio nacional como la iglesia de Chiloé (Ni Karadima, ni Poblete, ni los obispos, ni la jerarquía de la iglesia sufren, lo hace el pueblo que con sus manos y aporte la construyó).

No deja de llamar la atención cómo quienes no quieren que nada cambie aprovechan o quizás alientan que la violencia se adueñe de las calles, ya que con ello el miedo es el principal aliciente para la inmovilidad. Tampoco deja de llamar la atención cómo algunos revolucionarios de papel se las dan de defensores del pueblo y no tienen ni siquiera conciencia de clase. No les interesa generar cambios con sentido de realidad, pues es más fácil decir querer cambiarlo todo para simplemente no cambiar nada.

En tiempos violentos, la prudencia y el respeto por la democracia tambalean. Quien quiera dialogar es tildado de traidor por cualquiera de las partes extremas de este nuevo Chile prepotente.

En la Dictadura de Pinochet hubo dos posturas para salir de ella. Una fue la vía armada y otra la vía institucional que dependía de un plebiscito. En aquellos tiempos hubo quienes no creían en el poder de las urnas y trataban de ingenuos a quienes sí creyeron en el poder de un papel y un lápiz. Hoy, al igual que ayer, hay quienes no creen en la posibilidad de una nueva Constitución mediante un proceso que parte en abril, y con diferentes argumentos y relatos se han preocupado de generar incertidumbre y desconfianza. No hay alternativa mejor para dilucidar las divergencias que la democracia plena, y no hay paz social duradera sin la construcción de mayorías sin amenazas, ni presiones en un ambiente de violencia.

Creo que lo que está en juego en estos tiempos violentos no sólo es un proceso para cambiar la Constitución, sino que está en juego la democracia y la forma de respetarnos, ya que el problema de fondo es que demasiado individualismo terminó por destruir las bases de convivencia mínima de una sociedad falsamente civilizada.

Espero que el respeto hacia quien piensa distinto aparezca y con ello la confianza en un Chile más justo, pero, sobretodo, más fraterno.