Tribulaciones en tiempos del Covid-19

Muchas discusiones de temas importantes se han adelantado y otras por la fuerza de los hechos parecen un tibio recuerdo. Una de ellas es la duración de la jornada laboral, cuyo debate estaba en la reducción de 45 a 40 horas como lo solicitaba gran parte de la oposición, y otra propuesta de 45 a 41 horas como lo decía el gobierno mediante además una flexibilidad. Lo cierto es que la discusión parece absurda cuando todos nos hemos tenido que ir adecuando a sistemas de trabajo no presenciales en algunos casos, y en otros con variaciones de horarios y condiciones para hacerlo. Hoy el imperativo es mantener las fuentes laborales, y el desafío es cómo hacerlo en un ambiente de incertidumbre que no permite ni siquiera planificar la vuelta con normalidad a las actividades económicas. Aquí el desafío es enorme, y no cabe mezquindades ni pequeñeces para imponer sesgos ideológicos. Lo que necesitamos es trabajo, y condiciones que no permitan o impidan el abuso. Yo creo que hoy a nadie le importa si la jornada es de 40 ó 41 horas. Lo que importa es tener trabajo y en condiciones que no expongan la salud de los trabajadores.

Respecto a la educación, hace décadas se viene hablando de cambios, de modelos educativos importados o propios, de proyectos inconclusos e improvisados. Con discusiones de años entre el magisterio y el Mineduc, de la falta de fondos en la educación pública, y del lucro que se fue consolidando por décadas, cambiando incluso el concepto de derecho de la educación, al punto de que el propio presidente lo ve como un bien de consumo.

Precisamente la discusión que se ha dado en los colegios subvencionados y privados es respecto a derechos de consumidor frente a prestadores de servicios, y no de derechos sociales frente a un Estado que debe garantizar esos derechos. Muchos padres y apoderados con justa razón, en la lógica de bien de consumo, se preguntan porqué se debe seguir pagando por un producto que no es el mismo que fue contratado. Los sostenedores se defienden argumentando que el producto debe pagarse por la anualidad y que se pacta en cuotas pero que el producto final es la entrega de educación en base al currículo del Mineduc. La discusión sigue abierta, pues depende de cómo se vea la educación, los argumentos son sólidos en ambas partes en conflicto. Lo bueno, es que es un ejercicio a la fuerza que permite demostrar la enorme diferencia que existe entre quienes piensan en que la educación y la salud son derechos sociales frente a quienes piensan que la lógica de merado y de bienes de consumo es una buena forma de impartirlos.

En esto, la antigua discusión de definir cuál modelo de educación es el mejor para nuestro país resulta anacrónica, pues por la fuerza se han tenido que ir amoldando a nuevos sistemas para impartir contenidos. El sistema de aula con pizarra está en cuestionamiento, lo mismo que la duración de la jornada. Hoy el teletrabajo ha ido permeando el sistema de educación de niños y jóvenes, y ha mostrado lo poco preparado que estábamos, y muestra la tremenda

desigualdad que existe para acceder a ello con tecnología. Es cierto que la educación online existía desde hace rato en la educación superior, pero hoy se aventura en la educación primaria y secundaria con todos los desafíos y complejidades que conlleva. La fuerza de los hechos terminará imponiéndose por sobre discusiones teóricas.

La crisis sanitaria nos está obligando a tener miradas desde otras perspectivas, pero la resistencia al cambio aparece en todos lados. El gobierno ha planteado medidas para ir en ayuda de las empresas, pequeñas y medianas (lo que por cierto es necesario y esencial). El Banco Central ha generado condiciones para que la banca, la misma banca que salvaron todos los chilenos en la década de los 80, brinde facilidades a quienes hoy tienen dificultades. Lamentablemente lo que se conoce hasta hoy es más de lo mismo. Sólo le prestan dinero quienes tienen menos riesgo, lo que es un contrasentido a lo que el Banco Central y el propio gobierno han buscado promover: salvar a empresas de la quiebra y salvar fuentes laborales. El llamado es simple “el contexto es de riesgo, por eso el Estado de Chile se pone como aval”. Esto que es simple ni siquiera el propio Banco del Estado lo entiende, o no lo quiere entender. Por eso, son y serán muchas y variadas las consecuencias de la pandemia por Covid-19. En la economía, en las relaciones laborales, sociales, y familiares. Por ello, en estos tiempos necesitamos visiones amplias en mentes estrechas, para lo cual se hace urgente una vacuna más poderosa que la propia en contra del coronavirus.