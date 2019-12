Trump en el banquillo

El primer round, como estaba previsto, la ganaron los demócratas Al anochecer del miércoles pasado (18 de diciembre) los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron las dos acusaciones contra Donald Trump: el artículo de abuso de poder obtuvo 230 votos a favor y 197 en contra (195 republicanos y dos demócratas), y el de obstrucción al Congreso recibió 229 a favor y 198 en contra (tres deserciones demócratas y una abstención). Bastaba con 216 votos.

En 243 años de historia republicana, Trump es el tercer presidente en ser sometido a juicio político. Un cuarto, Richard Nixon, optó por renunciar.

Este capítulo debe culminar en enero cuando se vote en el Senado. Dado que los republicanos son mayoría y no tuvieron deserciones en la Cámara Baja, el futuro de Trump no parece correr peligro. El Senado no dará su aprobación al “impeachment”. Y en noviembre, todos los comentaristas aseguran que Trump ganará la reelección sin mayores problemas.

En definitiva, la acusación está demostrando la profunda división que sufre Estados Unidos debido al atropellador y desconsiderado estilo del presidente. Aunque los últimos gobiernos demócratas (Clinton y Obama) mantuvieron las políticas económicas tradicionales, abrieron sin embargo las puertas a la ayuda a los marginados, como fue el caso del “Obamacare”, el amplio programa de salud. Los gobiernos republicanos (Bush padre e hijo), desarrollaron por su parte una dura política exterior, pero nunca llegaron al extremo personalista de Trump, quien no vaciló en generar un conflicto global con su política arancelara frente a China.

Trump, como el legendario elefante en la cristalería, ha demostrado no tener gran cuidado en sus relaciones internacionales. No ha sido deferente ante a otros líderes mundiales. Este año, por ejemplo, no acató el protocolo con la reina Isabel de Gran Bretaña; ha atropellado más de una vez a sus colegas para estar en primera fila a la hora de salir en una foto. Y conviene no olvidar que involucró al Presidente de Ucrania en su campaña por la reelección. Como si fuera un subordinado suyo, le pidió que investigara al hijo del ex Vicepresidente Biden si no quería perder una ayuda de 400 millones de dólares (la cual, se recordó en la votación, había sido aprobada por el Congreso).

Al mismo tiempo, se ha negado reiteradamente, sin dar razones, a entregar al Congreso documentos que se le pidieron.

La mejor muestra de su grosero estilo la dio en vísperas de la votación del impeachment la semana pasada. En una carta nada diplomática dirigida a Nancy Pelosi quien lidera la Cámara de Representantes y presidió la votación, trató de explicar sus razones, pero sobre todo amenazó a los demócratas por poner en peligro el sistema democrático. Más tarde, en un gesto sarcástico, la Casa Blanca envió la misma carta a los parlamentarios demócratas en un sobre navideño.

Al iniciar el debate de más de ocho horas en la Cámara que culminó con la votación en contra del Presidente, Nancy Pelosi lo calificó como una “amenaza continua a la seguridad nacional”. Y reiteró: “Estamos aquí para defender la democracia del pueblo”.

La discusión de fondo está lejos de terminar.