Trump no se tambalea

Ya lo he contado antes: apenas se instaló Donald Trump en la Casa Blanca, en los corrillos diplomáticos de Europa se acumularon las apuestas acerca de cuánto duraría en el cargo. Me lo dijo un ex agregado de prensa en Santiago que, según sospecho, sigue estando muy cerca de su Cancillería. La sabiduría en el manejo de las relaciones exteriores del Viejo Mundo es el fruto acumulado del trabajo de políticos prudentes, embajadores sagaces y militares experimentados. Todos, o la mayoría, pensaban que la impredecible personalidad de Trump, lo llevaría pronto al desastre.

Pero, hasta ahora, no ha pasado nada.

Trump sigue mostrándose como un excéntrico descontrolado: ha sido grosero con las damas (en Londres cometió el pecado de poner su mano en la persona de la Reina Isabel II), ha sido agresivo colocando al mundo en una guerra comercial “estúpida, dañina y absurda” como la calificó el Presidente Sebastián Piñera. Ha llevado el uso del twitt al paroxismo, ha tenido una relación pública de amor y de odio con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un y ha ninguneado a una serie de líderes respetables de todos los continentes. Internamente, ha sido sarcástico, hiriente y poco considerado con sus adversarios demócratas, pero también lo ha sido con sus correligionarios republicanos, incluyendo al difunto senador John McCain.

Además, se ha enfrentado irascible y sin remilgos con la prensa tradicional, que -recordemos- siempre ha sido respetada como el Cuarto Poder.

Lo sorprendente de este panorama es que, a pesar de todo, Trump sigue gozando de un amplio apoyo en sus bases electorales. El empleo está estable y creciendo y el Presidente se ha ufanado de que seguirá en el poder por un nuevo período. Esta coincidencia suya de los anhelos de corto plazo del votante común, del hombre y la mujer de la calle, ignorada en los análisis de los observadores europeos, explicaría por qué se equivocaron. Lo grave es que este inesperado éxito de Trump como gobernante sin pelos en la lengua ni en el celular, permitiría entender el entusiasmo de los políticos que siguen sus pasos en Europa o América Latina. Es el auge del populismo, la enfermedad infantil de los extremos, tanto de derecha como de izquierda.

Nada garantiza un éxito duradero a largo o mediano plazo. Sus ganancias de hoy pueden ser efímeras. Lo demuestra el hecho de que el Presidente de Estados Unidos haya entrado en estos días en su peor momento. Aunque por supuesto no lo reconoce, se encuentra en un laberinto que lo obliga a frenar, aunque sea temporalmente su estilo. El ambiente en Washington se enrareció este otoño por la arremetida de quienes, finalmente, han descubierto la forma de enjuiciarlo y poner en marcha un proceso de “impeachment”. ¿La razón? Su empecinamiento en combatir al demócrata Joseph (Joe) Biden, con altas posibilidades de convertirse en su rival en las elecciones, lo llevó a presionar al Presidente de Ucrania. Su objetivo era que se investigara al hijo de Biden.

La denuncia es grave y probablemente tendría éxito en la Cámara de Representantes. Pero parece poco probable se apruebe en el Senado de mayoría republicana.

En otras palabras: los analistas tradicionales siguen equivocados.

¿Hasta cuándo?