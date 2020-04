¿Trump, víctima de la pandemia?

Parece difícil de creer que una persona con amplia experiencia en la política, en los negocios y en las comunicaciones, no haya medido el impacto. Pero ya sabemos que Donald Trump esté más allá de toda minucia. Según resumió The New York Times, “durante semanas fue objeto de críticas crecientes por entregar una respuesta lenta e ineficiente a la pandemia del corona virus, sin tomar medidas oportunas para frenar la expansión de la enfermedad”. Según el diario, “las últimas encuestas muestran que más ciudadanos norteamericanos desaprueban su manejo de la situación que aquellos que lo apoyan”.

En año de elecciones, Trump no podía desentenderse de tan claro mensaje. Pero su respuesta correspondió a su extravagante manera de ejercer el poder: anunció que Estados Unidos no seguirá pagando sus cuotas en la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo fue creado con el propósito de “promover y proteger la salud de todos los pueblos”. Fue parte del nuevo orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

Igual que la mayoría de las organizaciones creadas entonces, la OMS y la Unesco se financiaron en gran medida con aportes norteamericanos. Era una ruptura del aislacionismo tradicional norteamericano y un ejemplo simbólico de las responsabilidades que estaba asumiendo la flamante superpotencia. La Guerra Fría sólo incentivó esta motivación aunque las nuevas estructuras internacionales fueron objeto frecuente de críticas por algunas políticas que no agradaban a Washington. En los años 80 la discordia con la Unesco surgió por el debate sobre el nuevo orden informativo internacional. En 2011 la admisión de Palestina en la misma organización fue rechazada por Estados Unidos. Además, de tiempo en tiempo, sobre todo bajo gobiernos republicanos, Estados Unidos ha manifestado su disgusto por lo que considera excesos burocráticos.

Nunca hasta ahora, sin embargo, la conexión entre los avatares de la política interna norteamericana y la situación internacional había sido tan evidente.

Trump, como algunos gobernantes de extrema derecha, no tomó en serio la amenaza del covid 19. Y, cuando la pandemia convirtió a Estados Unidos en un territorio asolado, le echó la culpa a la OMS. El martes pasado, cuando se estaba llegando a dos millones de contagiados en todo el mundo con 125 mil muertos, en Estados Unidos se registraban más de 600 mil casos y unos 25 mil muertos, aparte de una cifra

inédita de cesantes, Trump apuntó directamente a la OMS acusándola de “graves errores”. Sentenció, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, que “muchas muertes han sido causadas por sus errores”.

La prensa norteamericana ha discrepado fuertemente de esta visión. El propio New York Times dijo que no hay prueba alguna de la supuesta responsabilidad de la OMS en las muertes en Estados Unidos o en Europa. En un reportaje, el diario recalcó que la OMS no puede ir a país alguno sin ser invitada.

Trump, quien ganó el poder en 2016 sin tener una mayoría de votos populares y hasta el año pasado estaba en ventaja frente a unos desunidos candidatos demócratas, está en problemas. Aparte de la crisis sanitaria y económica, ocasionada por el mal manejo de la pandemia, se le apareció un potente adversario demócrata, Joe Biden.

El apoyo de su ahora retirado rival Bernie Sanders le ha abierto una gran posibilidad.