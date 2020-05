Un 1 de mayo muy distinto

Ciertamente, este año el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, ha sido muy distinto. Estando en cuarentena, el feriado fue prácticamente igual a todos los otros días; además, no hubo marchas ni los actos habituales con los mismos asistentes también habituales de cada año, y en los que hablan -más o menos- los mismos oradores habituales y dicen -más o menos- las mismas cosas de los años anteriores.

Esta situación particular que nos impone el coronavirus nos muestra también la necesidad profunda de la renovación del movimiento de los trabajadores y, sin duda, la crisis laboral que está trayendo la pandemia es una ocasión para esa renovación.

La crisis viral que estamos viviendo, con las dramáticas consecuencias que ya se manifiestan en la vida de tantos trabajadores que han perdido su empleo, en las fuentes laborales que ya no existen, en los trabajos de quienes vivían al día con lo que obtenían con en sus oficios ahora imposibles de realizar (trabajadores independientes en diversos oficios, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, feriantes, etc.), de la misma manera que las pequeñas empresas que no consiguen resistir la crisis, todo eso nos anuncia la pobreza que viene y que ya se está manifestando para muchos.

Así, como es natural, las peticiones de ayudas solidarias aumentan, porque nadie puede vivir sin ingresos y habiéndose comido los pocos ahorros. El aumento de la cesantía nos anuncia que nos amenaza la pandemia de la pobreza. Desde el Estado se anuncian nuevas medidas que ayuden a enfrentar la crisis, las cuales pueden tener aspectos positivos en medio de una crisis económica generalizada, pero no son suficientes.

Todo hace pensar que se hace necesario un gran pacto social que permita enfrentar creativa y solidariamente las consecuencias de la crisis, partiendo por atender las necesidades de quienes viven en situación más precaria. Aquí es donde empiezan a surgir las preguntas que sólo los diversos actores podrán ir respondiendo: ¿estará el Estado dispuesto a acoger las demandas de los trabajadores para generar cambios creativos y solidarios en las normas laborales?, ¿estarán los grandes empresarios dispuestos a ponerse en el lugar de cada uno de sus trabajadores y sus familias para sostenerlos en medio de la crisis?, ¿van a estar esos mismos empresarios dispuestos a compartir la suerte -de vida o muerte- de los pequeños empresarios?, ¿las debilitadas organizaciones sindicales van a estar dispuestas a reinventarse para contar con la confianza de los trabajadores?, ¿seremos capaces, como sociedad, de hacer operativo lo que hemos aprendido del coronavirus, que a la crisis -viral y económica- se le gana con la solidaridad?, ¿dónde están, en medio de la crisis de credibilidad y crisis de las instituciones, los liderazgos capaces de aunar voluntades para este gran pacto social?

Ante la urgente necesidad de un gran pacto social que permita enfrentar de manera solidaria y creativa la crisis, las preguntas se multiplican y ponen de manifiesto el necesario aprendizaje que como sociedad tenemos que hacer para replantear todas las relaciones entre las personas y, por cierto, en un lugar especial las relaciones económicas y laborales.

Este 1 de mayo tan distinto nos hace presente que de esta crisis tiene que salir algo muy distinto en la vida laboral de todos, para que verdaderamente y en medio de todos los desafíos del momento que vivimos, cada persona pueda tener un trabajo digno, un salario justo y pueda gozar de la belleza del descanso.

Lo nuevo en este mundo no sólo proviene del genio humano, sino que éste se abre a lo nuevo cuando busca y acoge al Espíritu de Dios que hace nuevas todas las cosas. Por eso, cada 1 de mayo, la Iglesia como comunidad de trabajadores creyentes mira la figura de san José Obrero, como la de un sencillo trabajador que supo jugársela para que ocurran cosas en nuestro mundo.