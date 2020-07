Mis perspicaces lectores ya se habrán dado cuenta que de un tiempo a esta parte he dedicado mis columnas a comentar libros. No es mi especialidad, pero también se han visto cojos jugando fútbol, vampiros con anemia, chilenos súper dotados para el fútbol y políticos reacios a viajar al exterior.

Esta vez me he zambullido en un texto encandilante. Se llama “Un amigo en Chile. Tras la huella de Cristián Huneeus”, escrito por el inglés Tony Gould. Bajo el sello de Editorial Epicentro-Aguilar”, me lo hizo llegar esta guapa chica llamada Andrea Viú, que es un amor y que deseo fervientemente no deje nunca de trabajar en el Grupo Editorial Santillana. “Un amigo en Chile…” es un texto de 271 páginas y que se trajinan con voracidad de caníbal en ayunas.

Grato, incitador, polémico y pleno de dicharachos.

Tony Gould fue amigo del hiperkinético Cristián Huneeus, un chileno cuya obra narrativa hace rato ya debiera ser materia obligada en nuestros liceos, cuyos profes persisten en hacer leer a los cabros textos tan irritantes como Edipo Rey o La Odisea. !!!Puajjj!!!

Es fascinante percibir cómo nos ven los extranjeros. ¿Qué miran ellos cuando están acá? ¿Qué opinan de nuestras comidas, de nuestras costumbres…y de nuestra educación cívica?

El historiador español Rodríguez de Nájera se quejaba ante la corona española y sugería traer negros a esta comarca, “porque los chilenos son rematadamente flojos”; el ex embajador de Estados Unidos en Chile Claude Bowers no dejó nunca de alabar nuestra prudencia, hospitalidad y sobriedad. A su vez, Pío Nono a su paso por Chile escribía al Vaticano que “los chilenos no son lo que podríamos decir trabajadores. Por lo general son cómodos y lentos, excepto para andar a caballo…”.

Es útil y decidor saber cómo nos ven los demás.

Ahora es el turno de Tony Gould, pluma calada y que logra diseccionar nuestra alma nacional con rigor de espeleólogo. Este británico llega al zarandeado Chile de 1989. Le han dicho que los chilenos somos los ingleses de la América del Sur y ha venido ha comprobarlo personalmente. Por cierto, este sofisma con trazas de mito cae rápido ante la mirada escrutadora de Gould, quien rescata -eso sí- otras bondades de la idiosincrasia nacional. Le subyuga a este inglés que Chile sea un país que haya forjado figuras tan antitéticas como Salvador Allende y Augusto Pinochet. El viaje del escritor sirve de pretexto para homenajear a su amigo chileno Cristián Huneeus, intelectual chileno de marca mayor, algo olvidado.