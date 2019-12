“Un año más, que más da” (tantos se han ido ya…) En recuerdo de Hernán Gallardo Pavez

“Año nuevo, vida nueva” reza el refrán y, cual más, cual menos todos esperamos que con la llegada de un nuevo año las cosas cambien para bien y podamos “empezar de cero”. Por ello adoptamos ritos y ceremoniales que conllevan una suerte de “regeneración del tiempo” y “abolición de la historia”, como señala el filósofo e historiador rumano Mircea Eliade (1907-1986). En esta necesidad de regenerar el tiempo -tiempo continuo, claro está- y fraccionarlo en ciclos, los grupos humanos adoptan ceremoniales clasificables básicamente en dos categorías: 1) Expulsión anual de los demonios, enfermedades y pecados y 2) Rituales de los días que preceden y siguen al Año Nuevo (Eliade, “El Mito del Eterno Retorno”, Emecé, 2001).

Desde las sociedades arcaicas hasta la realidad de nuestro Chile actual, la fecha es plena en rituales, supersticiones y símbolos y -aunque así lo parezca- nada es casual y todo tiene un sentido: el brindis, el abrazo, el baile o la botella de sidra.

En Chile tenemos hasta un “Himno de año nuevo”: la cumbia “Un año más”: “Un año más, que se va/ Un año más, cuántos se han ido/ Un año más, qué más da/ Cuántos se han ido ya”.

Nada debiera ser casual apuntábamos, pero hay paradojas y nuestro “Himno de año nuevo” lo confirma, pues ni es cumbia, ni fue escrita con motivo del cambio de año, pero algo la transformó en un símbolo de la fecha. El tema pertenece al gran compositor nacional Emiliano Hernán Gallardo Pavez (Coquimbo, Chile, 1928-2013) quien cuenta en su vasta obra con producciones de corte tropical y de música docta.

Gallardo, eso sí, estuvo en el lugar preciso; el norte de Chile de las décadas de 1960 y 1970 con su profusión de conjuntos musicales dedicados a la cumbia electrónica, tales como, “Los Fénix” de Chuquicamata, “Los Viking 5” y “Los Cumaná” de Coquimbo o “Los Golpes” de Tocopilla (los mismos de “Olvidarte nunca”, pero que comenzaron tocando cumbias; ejemplo de ello, la famosa “Pa’ ti, pa’ mi”). El compositor fue hijo único de una acomodada familia; estudió piano desde muy niño y trabajó en radio, hoteles, restaurantes, locales nocturnos y acompañando a destacados artistas de la época, con un brillante y exitoso paso por Santiago (“Emiliano Hernán Gallardo Pavez, El Músico detrás de ‘un año más’”, Sebastián Clavero Salazar, Verónica Collado Campos, Priscila Alvarez Bugueño. Universidad de La Serena, 2009).

En 1977 y, según relata Edson Núñez integrante de los “Viking 5”, Gallardo, escribe “Un año más” en homenaje a su padre ( https://www.youtube.com/watch?v=SXG3LP_3kdc). Esta es una canción de cumpleaños: “Son quince, son veinte, son treinta/ Cuarenta, cincuenta, sesenta/ No importa los años que tienes/ Es el tiempo el que no se detiene” que fue compuesta originalmente en ritmo de balada. Gallardo se las ofreció a “Los Cumaná” (“El cartero del amor”, “Carita de Guinda” y otras) quienes no se interesan en grabarla, en tanto, el grupo “Macalunga” la incluye en su repertorio y la graba en 1979. Los primeros en registrarla fueron “Los Viking 5” en 1977 en ritmo de cumbia y luego “La Sonora Palacios” (con la voz de Tommy Rey) en 1978. La “Sonora de Tommy Rey” la incorpora en sus actuaciones y la graba en 1992 (y en 2003 con Quique Neira, Joe Vasconcellos y Chancho en Piedra). Estas son las versiones más famosas de la canción.

El reconocimiento de los derechos de autor para el músico llegó muy tarde. En 2013 murió prácticamente en la pobreza y luego de haber recibido un par de homenajes menores: la nada misma para alguien que ha alegrado los años nuevos de generaciones de chilenos con su famosa composición, melodía de fondo con la cual esperamos a las cero horas de cada 1 de enero que el nuevo ciclo que se inicia deje atrás las penas y los males, aunque sólo sea un ritual, porque Hernán Gallardo Pavez nos recuerda que “…es el tiempo el que no se detiene…”.