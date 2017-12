Un Año Nuevo

Cada fin de año e inicio de otro es una buena ocasión para hacer un balance y poder recoger todo lo positivo que se ha vivido y reconocer los límites e insuficiencias de lo que se pudo hacer y no se hizo, o de lo que se hizo mal. Un nuevo año se inicia con agradecimientos, con las necesarias autocríticas y buenos propósitos.

Muchas personas harán evaluaciones muy positivas, otros tendrán una mirada más negativa, dependiendo de cómo se dieron las cosas que esperaban, pero muchos evitan la necesaria mirada a la actitud con que vivieron el tiempo que se les regalaba, porque -en medio del tráfago de las cosas de cada día- olvidamos que vivir significa tener tiempo, y éste se nos regala. Como dice una viñeta de Mafalda: “el que tiene que ser diferente no es el 2018… ¡es usted!”.

Parece muy apropiado tomar las palabras de Mamerto Menapace, un monje argentino, cuando dice: “mi percepción a medida que envejezco es que no hay años malos. Hay años de fuertes aprendizajes y otros que son como un recreo, pero malos no son. Creo firmemente que la forma en que se debería evaluar un año tendría más que ver con cuánto fuimos capaces de amar, de perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas, de haber desafiado nuestros egos y nuestros apegos. Por eso, no debiéramos tenerle miedo al sufrimiento ni al tan temido fracaso, porque ambos son sólo instancias de aprendizaje”.

Así, es necesario darse cuenta que los abrazos de “¡feliz año nuevo!”, repartidos con tanta generosidad, y los buenos deseos para el nuevo año -repetidos hasta el cansancio por las redes sociales- no funcionan y resultan inútiles sin los necesarios cambios de actitudes. El problema reside en que olvidamos prontamente los buenos deseos y lindas intenciones, y con mayor rapidez de lo que quisiéramos volvemos a lo de siempre, a lo que nos resulta cómodo, a las mediocridades acostumbradas. Un nuevo año es una oferta de tiempo para decisiones que expresen una nueva actitud.

Sigo con las palabras de Mamerto Menapace: “nos cuesta mucho entender que la vida y el cómo vivirla depende de nosotros, el cómo enganchamos con las cosas que no queremos, depende sólo del cultivo de la voluntad. Si no me gusta la vida que tengo, deberé desarrollar las estrategias para cambiarla, pero está en mi voluntad el poder hacerlo. ‘Ser feliz es una decisión’, no nos olvidemos de eso. Entonces, con estos criterios me preguntaba qué tenía que hacer yo para poder construir un buen año porque todos estamos en el camino de aprender todos los días a ser mejores y de entender que a esta vida vinimos a tres cosas: a aprender a amar, a dejar huella, y a ser felices”.

Entonces, si los buenos deseos de los cuales todos hemos hecho gala al inicio de este año no se transforman en propósitos personales concretos, y éstos en compromisos reales, se transforman en algo tan inútil que lo mejor es olvidarlos lo antes posible. Un nuevo año es una ocasión para actitud nueva ante la vida, ante sí mismo, ante Dios, ante los demás, y ante los proyectos que tengo; así mismo, es ocasión para saber acoger lo que se me ofrece, para vivir lo inesperado y darse cuenta que la vida se juega en todo eso.