Un mundo difícil de conquistar

Pese a que está en su segundo mandato, el Presidente de la República está comprobando, como si fuera un novato, que el ejercicio del poder nunca es fácil.

En materia interna, las encuestas no son favorables. Aparte de tropezar con la persistente sensación de inseguridad de la ciudadanía, recibe quejas sobre la atención de salud, la calidad de la educación y las intranquilizadoras asperezas del diálogo con la oposición. El más reciente episodio es la presentación de una acusación constitucional contra la ministra de Educación. Aunque su suerte es incierta, naturalmente obliga al gobierno a ponerse a la defensiva.

Ante este cuadro, el Presidente Sebastián Piñera ha reaccionado desplegando una activa agenda en materia internacional. Se apoya, evidentemente, en la buena imagen de nuestro país. Un ejemplo sobresaliente fue la invitación a la cumbre del G-7 en Biarritz. Allí tuvo un trato deferente, tanto en lo personal (fue el caso del matrimonio Macron) como en lo político: le encargaron coordinar la ayuda europea a Brasil por los incendios en la Amazonía.

Lo ocurrido resume con exactitud el real estado de la situación: no le ha ido mal, pero no tuvo el éxito esperado. La piedra de tope fue la desconfianza de Jair Bolsonaro acerca de las verdaderas intenciones de la oferta. El asunto se puso peor tras la airada reacción del Presidente brasileño ante las palabras de Michelle Bachelet sobre los Derechos Humanos en su país. Con el mismo enojo que frente a Macron y un lenguaje nada académico ni diplomático alabó a Pinochet y criticó duramente el gobierno de la Unidad Popular e incluso el papel del padre de la ex mandataria.

En suma, en vez de mejorar las relaciones con Brasil, país al cual el gobierno de Piñera le asigna una gran importancia, el panorama se ha hecho cada vez más turbio.

No es la única dificultad en este esfuerzo por lograr un mejor posicionamiento internacional. El choque de opiniones entre un diputado y un embajador ha generado una crisis sin precedentes con China. Si se considera la desproporción entre el habitualmente llamado “gigante asiático” y nuestro país, se comprende el deseo oficial de bajarle el perfil al tema. China es el principal socio comercial de Chile y se espera que su máxima autoridad, el Presidente Xi Jinping esté presente -con otros altos dignatarios del Asia-Pacífico- en el encuentro de la APEC a fines de año. Su presencia es vital para asegurar el éxito de la reunión.

Este complejo balance de puntos favorables y negativos empezó meses antes.

A comienzos de año, el Presidente Piñera viajó a Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela cuando todo parecía indicar que los días de Nicolás Maduro estaban contados. El triunfo eventual de Juan Guaidó, “Presidente encargado” de Venezuela prometía ser una buena carta.

Pero no fue así. Maduro, evidentemente debilitado, sigue en el poder y la aspiración de Guaidó no se ha cumplido.

El Presidente colombiano, Iván Duque, había alabado el “liderazgo” de Sebastián Piñera. Pero, en definitiva, tras el fracaso de la entrega de la ayuda humanitaria en la frontera, el Jefe de Estado chileno debió reconocer que el episodio fue “muy doloroso”. Insistió eso sí, en que “la dictadura” de Nicolás Maduro “tiene sus días contados”.

Como se sabe, hasta ahora el anuncio no se ha cumplido.