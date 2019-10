Un sistema tributario desigual que debe cambiar

Son semanas claves para legislar por temas que han estado en el debate público en el último tiempo. Específicamente en materia de reforma tributaria o contrarreforma, o en lo que el gobierno llama “modernización tributaria”. Parece un tema complejo, quizás demasiado técnico como para tomar partido, pues en general tomamos conciencia cuando ya las leyes entran en vigencia, y recién comenzamos a reclamar o lamentar.

Un Estado requiere de financiamiento para cumplir sus roles y tareas junto con la ejecución de políticas públicas. Para ello se requiere de financiamiento permanente para gastos permanentes como son los asociados a brindar un sistema de salud, educación, pensiones básicas solidarias, vivienda, defensa, y un largo etcétera. Las necesidades son enormes y cada más, y los recursos siempre son limitados. Entonces no se trata de evadir el problema de financiamiento público sino que de enfrentarlo, para lo cual es necesario determinar cómo se paga la cuenta y quién lo hace.

Un ejercicio sencillo y absurdo sería suponer que todos paguemos de la misma forma, como se hace con el pago del Iva cuando uno compra en el comercio o adquiere un bien o recibe un servicio. El Iva de un kilo de pan es el mismo para quien recibe el sueldo mínimo como para aquel que recibe un ingreso varias veces superior al sueldo mínimo. Se trata en este caso de un impuesto regresivo, ya que no diferencia la condición socioeconómica para tributar al Estado por ese kilo de pan.

Pero hay otros tipos de impuestos, como el que deben pagar las empresas, y los dueños de empresas por retiro de utilidades, o su propio impuesto por rentas personales. Cuando se habla de integración en el debate del último tiempo, se habla que el gobierno quiere volver a este sistema, donde el dueño del capital puede rebajar pago de impuesto de sus rentas personales justificando con el pago de impuestos de su empresa. Es decir, con cargo a la empresa puede rebajar impuestos so pretexto de promover la inversión (lo que dice el gobierno).

La reforma tributaria aprobada en el último gobierno de la Presidenta Bachelet eliminó la integración, para por ejemplo poder recaudar más impuestos y financiar la gratuidad en educación. Tiene sentido que el que tenga más, pague más o aporte más. En esto creo que hay amplio consenso. El problema es que lamentablemente en el debate se ha instalado que todos los empresarios o emprendedores, sin hacer diferencia de tamaño, ganan más y son ricos. Lo que no es necesariamente cierto, al igual que creer que con volver a tener integración se asegure más inversión y con ello mayor crecimiento.

Un error ha sido legislar creyendo que todas las empresas son grandes, olvidándose que el tamaño de empresa es una variable fundamental para promover equidad tributaria. A las pequeñas y medianas empresas se las maltrata con una carga tributaria similar o superior incluso a las de las grandes empresas o conglomerados empresariales que en general siempre se acomodan a los cambios. El problema lo tienen los pequeños, lo han tenido y probablemente lo seguirán teniendo.

Por ello, creo que al igual como el Iva, que es un impuesto regresivo, en materia tributaria ocurre una situación similar que ha llevado a muchas pequeñas y medianas empresas a estar en permanente sobrevivencia y en un continuo estado de endeudamiento, pues beneficios reales no existen, ya que ni siquiera con la ley de pago a los 30 días ha podido revertir la cultura del abuso del más grande hacia el más chico. Esto no lo cambia una ley sino que una cultura diferente.

Pareciera entonces que la integración para pequeñas y medianas empresas no sería tan mala, pues permitiría un mejor peregrinar mes a mes a miles de empresas Pyme que generan más del 80% del empleo del país, o que lisa y llanamente aquellas empresas tributen menos, pero del mismo modo pareciera sensato mantener que las grandes empresas tributen más ya que ganan más. El problema es que en el debate se legisla para los grandes pero la cuenta la deben pagar los más pequeños o los más débiles. Basta ver en el supermercado a quién le preguntan al comprar el pan ¿boleta o factura?, y a quién simplemente no le preguntan. La inequidad también aparece en nuestro sistema tributario, pero no se le quiere ver.