Una herida sin cerrar

Pasado el fervor de las Fiestas Patrias, el país enfrentará en los próximos días, un retorno a la realidad política y social más difícil de lo habitual. Por ello, cabe reiterar lo que quedó sin resolver antes de este largo feriado. Está pendiente la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos. Además, saltó a la agenda noticiosa una tardía acusación acerca del financiamiento de la última campaña de Michelle Bachelet. Y sigue en el tapete un cambio de gabinete, precipitado por las eventuales aspiraciones electorales de algunos ministros y otras autoridades.

En este regreso al presente se plantea nuevamente el viejo tema de la división entre los chilenos. No cabe duda de que todos estamos de acuerdo con el Presidente Piñera en la conveniencia de poner fin al clima de enfrentamiento que se hizo evidente en el aniversario del 11 de septiembre de 1973. Lo dijo en un acto no previsto en La Moneda: “No tenemos el derecho de dejarles a nuestros hijos las divisiones y odio que tanto dolor nos causaron en el pasado”. Pero, desde un punto de vista personal, me parece que la única forma de lograrlo sería rehacer la historia de modo que nunca hubieran ocurrido el golpe de estado, el polarizado clima en que se produjo y, sobre todo, la brutal represión que vivimos más tarde.

Tender un velo de silencio sobre el nacimiento de la dictadura hace 46 años, tarea en la que se ha empeñado la derecha dura, no tiene sentido. Tanto así, que el propio Jefe de Estado que inicialmente había dispuesto que no se realizara ninguna conmemoración este año, se sintió motivado para hablar, invitando a compartir “algunas reflexiones” sobre la fecha.

No hizo, como en 2013, alusión a los “cómplices pasivos”, algunos de los cuales todavía permanecen en su entorno o, si no están en La Moneda, se expresan sin remordimientos ni sentimientos de culpa, utilizando incluso en un documento publicado en El Mercurio, citas fuera de contexto de hace casi medio siglo, No sólo no quieren reconocer nada sino que condenan implacablemente a quienes se atreven a hablar de derechos humanos, niegan los excesos cometidos y hasta hoy obstaculizan los esfuerzos de la justicia por investigar; eventualmente, recuperar los cadáveres y castigar a los responsables.

El hecho que la diputada Carmen Hertz esté recibiendo por partes los restos de su marido, el abogado y periodista Carlos Berger, es una cruel demostración de esta horrorosa insensibilidad ante el dolor ajeno. Hace dos sábados, ella informó que “hoy nos devolvieron nuevos restos de nuestro esposo y padre Carlos Berger Guralnik, asesinado por la Caravana de la Muerte… El desierto nos entregó trozos de su espalda y su mandíbula, una vida masacrada, mientras sus asesinos llevan décadas de impunidad y campea el negacionismo”.

Mientras esté abierta esta herida, será imposible olvidar. O considerar que el 11 de septiembre es un “día normal”, como cualquier otro.

Menos, todavía, creer que ya es hora de dar por superadas las “divisiones”.