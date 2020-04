Una lección olvidada

No es que mis abuelos fueran muy comunicativos, no por lo menos con los nietos pequeños. Pero siempre contaban historias familiares. La que nunca he olvidado es que mi abuelo materno, que había nacido en 1878, estaba en Iquique el 21 de mayo de 1879. Complementaba la historia, lógicamente, con lo que todos sabíamos de la epopeya de Arturo Prat. Más más tarde, mi padre me habló de las ollas comunes instaladas en Santiago para alimentar a los cesantes del salitre y sus familias y la represión que precedió a la caída de Carlos Ibáñez.

Nunca, sin embargo, se mencionó en la familia el impacto de la gripe “española” de 1918-1919. Cuando Chile tenía poco más de cuatro millones de habitantes, la muerte entre 1917 y 1921 de casi 50 mil personas parecía no haber dejado huella alguna. Se trata, según cuenta la periodista Laura Spinney en su libro “El Jinete Pálido: 1918, la epidemia que cambió al mundo”, de la “catástrofe más grande del siglo XX”.

La única explicación para este silencio es que la “gripe española” se sumó simplemente a una historia de enfermedades que han golpeado cíclicamente a Chile.

No está claro cómo se inició entonces el contagio, aunque es probable que, como otras epidemias anteriores (la de 1890, por ejemplo), el virus llegara desde Argentina. La primera víctima fue un cargador de la Vega.

Según el profesor mexicano Jesús Kumate, “es evidente que, en general, cuando hay pandemias los pobres son los más afectados. En el Decamerón Boccaccio cuenta cómo diez florentinos nobles se alejan de la ciudad de Florencia, arrasada por la peste bubónica del siglo XIV, la “peste negra” que mató a la tercera parte de los europeos. Los pobres florentinos no tuvieron la misma suerte”.

En Chile, el brote de 1918 se combinó, según se vio más tarde, con un estallido de tifus exantemático, revelador del pobre estado sanitario del país. Este hecho complicó el análisis inicial. Según un estudio del profesor Enrique Laval, al comienzo muchos médicos tenían dudas acerca del diagnóstico exacto. Pero, en definitiva, se impuso el espíritu científico. La gripe de 1918, gracias a una generación de doctores motivados por el servicio público, tuvo un fuerte impacto en la medicina moderna en nuestro país: impulsó la modernización de la salud pública y a la instauración, en la década de 1920, del modelo de la medicina preventiva. Según un trabajo publicado en la Revista Chilena de Infectología por Marcelo López Campillay y Miriam Beltrán, de la Universidad Católica, la forma de enfrentar las pandemias ha variado según el contexto social, político y científico. La modernización de la salud pública entre 1920 y 1930 es probablemente la mejor consecuencia de la epidemia. A ello se sumó la creación de nuevas escuelas de medicina y, más tarde, del Servicio Nacional de Salud (1952).

El resultado es que se estableció una organización territorial que canalizó los avances de la ciencia a la población, cómo antibióticos, vacunación, rayos X, alimentación madre-hijo, por ejemplo, y profesionales de la salubridad.

En suma la epidemia de 1918, pese a su alto costo, significó un gran paso en la modernización de la medicina en Chile. Efectivamente así fue, pero ahora sabemos que las amenazas siguen en pie. En nuestro caso, la “modernización” del Estado conforme al modelo neo-liberal, no fue suficiente.