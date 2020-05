«Una sombra ya pronto serás», Osvaldo Soriano

El periodista y escritor argentino Osvaldo Soriano (1943-1997) inicia su producción narrativa en 1973 con la novela “Triste, solitario y final”. Luego vendrían “No habrá́ más penas ni olvido” y “Cuarteles de invierno” publicadas en el exilio y que aparecieron en Argentina en 1982. Posteriormente: “A sus plantas rendido un león” (1986), “Una sombra ya pronto serás” (1990), “El ojo de la Patria” (1992) y “La hora sin sombra” (1995). A lo anterior, se agrega el cuento infantil ilustrado “El Negro de París” (1989).

Soriano fue un “best-seller” y lo sigue siendo en las sucesivas re ediciones de su obra. Este factor, como podría esperarse, despertó suspicacias en la crítica y en la academia y se lo tachó populista, sentimentaloide y de relajar estilo y lenguaje con tal de vender más ejemplares. Repasando algunas entrevistas al escritor, queda de manifiesto que las críticas no le eran indiferentes y reaccionaba, incluso con vehemencia, a algunas de ellas. Sus defensores en tanto, desestiman los ataques, e incluso algunos los sitúan como la respuesta propia de la tradición argentina a la literatura del exilio.

“Una sombra ya pronto serás” (1990), al igual que “No habrá más penas ni olvido” y “Cuarteles de invierno” fue llevada al cine. Escrita y ambientada en el trance histórico de una Argentina en el ocaso de la “Primavera Alfonsinista” (con el radical Raúl Alfonsín en el primer gobierno post dictadura 1983-1989) y en el re estreno del peronismo con los dos periodos sucesivos Carlos Menem hasta 1999, con un modelo neo liberal de ajustes, privatizaciones, libertad de mercado y otras recetas del gusto del Fondo Monetario Internacional.

Por medio de esta novela, el autor nos retrata ese momento en que, a su juicio, Argentina no se mueve del lugar que le asignó la historia. Un Ingeniero Informático, luego de un fracaso laboral regresa de Europa donde dejó una hija. Su periplo comienza cuando debe bajarse del tren que lo llevaría hasta la localidad patagónica de Neuquén y abandonado a su propia suerte en la mitad de la pampa se va encontrando con diversos personajes que aparecen y desaparecen de la trama y que, al igual que él, no llegan finalmente a ninguna parte: un ex dueño de circo, un banquero ludópata y suicida, una adivina, dos muchachos que van hacia Estados Unidos, un vendedor de duchas, un cura comerciante de la fe. Todo se desarrolla en pueblos de mala muerte olvidados en el tiempo, de los cuales nuestro protagonista va y vuelve sin poder encontrar la ruta y el medio que lo lleve a su destino, pues siempre sucede algo que le impide salir. En esta novela encontramos las señas propias de la Argentina de ese tiempo: el servicentro Shell que conoció días mejores, el hotel del Automóvil Club Argentino (ACA) o la estación de trenes abandonada. El autor se prodiga en la descripción de costumbres pueblerinas y en relevar símbolos de su país, por ejemplo, a través de modelos de autos como el Renault Gordini, el Citröen CV2 o el Ford Mercury a bordo de los cuales se desplazan los equívocos personajes.

Esta es una muy buena y triste novela (a pesar de las pinceladas de humor tan propias de Soriano). A contrapelo de la opinión de muchos críticos, no es una obra realista, contiene ingredientes fantásticos y disparatados que le hacen aun más difícil la existencia a un protagonista que nos narra su historia en primera persona y del cual nunca sabemos su identidad, la misma que busca en medio de caminos desiertos, la misma que tal vez buscaban los argentinos en un momento crucial de su historia.

“Una sombra ya pronto serás”, Osvaldo Soriano -1ª edición en esta presentación-. Seix Barral, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. 2014; Buenos Aires, Argentina, 221 pgs. Disponible en ebook. Incluye anexo “Genesis y escritura de Una sombra ya pronto serás”, con extractos de entrevistas al autor y otros testimonios. 1ª edición, 1990.

