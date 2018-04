Usías de la Izquierda Unida

El día 18 de febrero del año 1919, con muchas medidas de seguridad, atracó en el muelle de Punta Arenas el vapor “Alejandro”, facilitado por la empresa Braun y Blanchard al gobierno del Territorio de Magallanes. De a bordo fueron bajados raudamente diecinueve detenidos procedentes de Puerto Natales. Los prisioneros eran acusados como sospechosos de haber tenido una activa participación en los sucesos de Natales y Puerto Bories del 23 de enero de ese año. Habían sido interrogados en los comedores del vapor, por el juez Oscar Miranda Aguirre, para posteriormente enviarlos a las bodegas de aquel barco-cárcel.

En los sucesos habían muerto por enfrentamientos seis operarios de los frigoríficos y cuatro carabineros. Los hechos de violencia tuvieron como escenario el Frigorífico Bories y el sector Costanera de Puerto Natales; había una huelga de operarios de los establecimientos pertenecientes a la gran empresa de la tierra, la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, de propiedad de capitales ingleses y chilenos.

De acuerdo a los diarios de la época, era 16 de marzo de 1919 y el juicio contra los inculpados, no se podía iniciar; la Federación Obrera, buscaba en Punta Arenas abogados para defender a los detenidos, que por esa fecha sumaban 27. Según el diario “El Trabajo”, había profesionales, pero para comenzar a litigar, cobraban 3.000 pesos por la defensa, “cuando ésta no vale más de 100 pesos”. Asume, la defensa un abogado excéntrico, poeta de muchos méritos, amigo de Gabriela Mistral -que ocupaba el cargo de directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas- se llamaba Julio Munizaga Ossandón. El joven defensor, sufrió la marginación de los círculos sociales que frecuentaba, donde había aceptación si se respetaban los límites de conveniencia social, marcados por los ganaderos y por la poderosa Sociedad Explotadora Tierra del Fuego.

Me he dado la licencia de describir este relato, para entregar un antecedente, sobre cómo sucesivos hechos de nuestra historia son demostrativos de la alianza que se ha dado entre la justicia y la oligarquía en Chile, desde los comienzos de nuestra vida republicana, hasta bien adentrados en las primeras décadas del siglo pasado. La convivencia entre poderes del Estado, desde la generación de jueces, hasta la administración de justicia, era un privilegio, al cual no tenían acceso la clase media, ni los sectores pobres. En 1970, Eduardo Novoa Monreal, uno de los más brillantes juristas chilenos, escribía “La Corte Suprema, es un incondicional defensor del status social, económico y político vigente y reprueba a quienes luchan por cambios sociales…..los miembros la Corte Suprema tienen vínculos y relaciones con los sectores más conservadores de la sociedad chilena y, generalmente, proceden de ellos”.

Cuando todo el colectivo social en Chile, tenía asumido que la justicia, junto con la educación y la salud eran cuestiones accesibles en calidad a quienes tenían capacidad de pagar, aparece el ministro de Justicia del Presidente Piñera, Hernán Larraín, asegurando en un encuentro partidario, “la mayoría de los jueces son de izquierda”. Un cambio social, impensado después de haber presenciado hechos recientes como, el caso de Martín Larraín en el tribunal de Cauquenes, el incendio de la cárcel de San Miguel, la sanción con presidio a quienes filtren informaciones de los casos de platas políticas, Caval, Punta Peuco y los perdonazos a Longueira, Jovino Novoa y Moreira. Disonancia cognitiva total. Adiós a los paradigmas sobre la justicia chilena. Pero hay algo que es concluyente; lo afirmado por el abogado Soto Piñeiro: “Se trata de que, si los políticos y los empresarios están implicados, se cambia la ley”.

Hay una ciudadanía desorientada, luego de escuchar el testimonio de los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena; renunciaron a sus cargos por las muestras que se están dando de desigualdad ante la ley en Chile; mientras a un senador, se le suspende la causa por fraude al fisco que excede $2 millones, a un chileno medio, por el mismo delito, se lo condena a cuatro años de presidio efectivo.