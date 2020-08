“Útero” Juan Mihovilovich Hernández (2ª parte).

Juan, el protagonista de “Útero” después de discutir con su mujer y en medio de sus divagaciones se enfrenta a su imagen: “…termino mirándome en el espejo del baño sin reconocerme…”.

De ahí en adelante y torrencialmente arremete en contra de los demás y de sí mismo y en ese sentido es justo. Todo es cuestionable: la existencia, la creación, la religión, Dios. Lo guía una búsqueda implacable de la verdad, enfrentando el bien y el mal, la materia y el espíritu, los miedos y las culpas. Quiere saber quién fue, quién es o quién será, pues nos habla desde distintos sitios, desde vidas anteriores o futuras quizás, desde sus sueños o desde antes de nacer, desde el útero. Busca la luz y son recurrentes las referencias a las ventanas (generalmente pequeñas o empañadas, con imágenes son difusas) o a los espejos resquebrajados, o que le entregan reflejos fragmentados, deformados o ambiguos.

Las búsquedas lo enfrentan al mal, representado en seres de carne y hueso que vuelven a su pensamiento, como aquella pareja con la cual se encontró en su viaje a la ciudad secreta de Erks en Córdoba, Argentina, sitio donde creyó ser uno de los elegidos; uno de los “buenos de corazón” para los cuales la ciudad sería visible.

Juan nació en Punta Arenas en 1951, hijo de padre yugoeslavo y madre chilota. En febrero de 2017 enfrenta la muerte de su madre, la había visitado un poco tiempo antes; un encuentro que mutó de la ternura al “estado diabólico”, producto de su demencia senil. La muerte de la madre es el punto de partida para un descarnado retrato: “se esmeró en manejar los hilos de las vidas ajenas como una cruel titiritera”. Sin embargo, le pide a Dios irse tras ella para “decirle que la quiero a pesar de todo…a pesar de sus triquiñuelas de segunda” y percibimos la semejanza con la alusión a los “lagrimones de utilería” de su esposa. Confiesa su complejo de Edipo y alude a “Una mezcla de amor-odio por el ser que me engendró”: ”del amor al odio un mísero paso…”nos había dicho luego de la discusión con su esposa. Esta dualidad impide a Juan un desenlace violento con esta última, así como lo mantiene atado a la figura y al recuerdo de su madre, tal como si todavía estuviera en su útero (al cual parece regresar de tanto en tanto en medio de sus divagaciones) o cuando el espíritu de la madre se le presenta en la figura de los pájaros que revolotean en su entorno.

Surgen entonces la figura del padre y del hermano menor, esperando ambos, al parecer, la muerte del primero. Tal como en el caso de la madre, el autor se despliega en la descripción y tratamiento psicológico de los personajes. Un cierto temor reverencial, basado en un profundo respeto, le restan severidad a los juicios sobre el padre, no así respecto de su hermano menor esquizofrénico con quien no tiene contemplaciones, no obstante, el “vuelve luego” que éste que le clava en la despedida y en la conciencia, después de la muerte del padre, que acontece ocho meses después de la madre. En esas circunstancias aparece el hermano mayor, quien tiene cierta figuración en el relato, muy por sobre la hermanastra (hija de la madre) ambos completan el entorno familiar cercano de nuestro protagonista.

En medio y tras esas muertes Juan vuelve a la infancia y nos abofetea: no es la etapa más feliz de la vida, aquí está la raíz de los miedos y las culpas. El protagonista nos recuerda los intimidantes personajes que nos acechaban: el peluquero, la directora de escuela, o el profesor, para quienes una tijera, un puntero o un libro de clases, les conferían poder y control absoluto sobre nuestras vidas.

Vuelve al basural ahora sepultado bajo el cemento en terrenos ganados al estrecho de Magallanes (éste último: “…el destinatario de objetos y sensaciones que me persiguen de manera permanente…”). Vuelve al Río de las Minas que vomita en el Estrecho y vuelve a las calles y las esquinas del viejo Barrio Yugoeslavo, las que recorre con sus hermanos para ir a la iglesia todos los domingos, cuestionando descarnadamente a la institución y sus representantes.

Cuando ya hemos leído aproximadamente la mitad del texto, el narrador se nos devela claramente: “Es mi segundo día en este departamentito ubicado a un lado del Río de las Minas, a unos cien metros del estrecho de Magallanes. Lo reservé por internet y al mirar las fotos de su interior supe que era lo que necesitaba. Me vine desde Puerto Cisnes dispuesto a escribir, a saciar mi sed creativa que ha venido dando tumbos los últimos meses”. Vuelve al “lugar del crimen” como ya lo había anticipado en páginas pretéritas.

Por lo tanto, ahora el relato viene desde otro plano, el protagonista es un escritor que invita al lector no sólo al proceso de lectura, sino al de la escritura, al de la construcción misma de la historia, con pensamientos ya expuestos en la primera parte y con los que vendrán en esta nueva etapa.

Pero este retorno no lo es sólo por la escritura. Una noche de estrellas su nieta lo invita a que pida un deseo: “que los peces sean felices”, se anticipó ella; “únicamente anhelo retornar a Punta Arenas”, respondió Juan avergonzado por su egoísmo (una culpa más para engrosar el inventario).

El próximo domingo acompañaremos a nuestro protagonista por las calles de Punta Arenas en su encuentro con su pasado (¿o su futuro?).