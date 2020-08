“Útero” Juan Mihovilovich Hernández (3ª parte).

Este viaje del protagonista no es un retorno definitivo, tiene como propósito -así lo entendemos- la sanación, la expiación, el cierre de un ciclo, es decir, sepultar; ¿será así, en definitiva?; él mismo apuntará a su “engañador retiro literario” y hacemos la analogía con los urbanistas que cubrieron con cemento los antiguos basurales, intentando sepultar las miserias de otros tiempos.

Juan agrega entonces paralelamente otro plano de narración en tiempo real (el del escritor que registra “para no olvidar el pasado y que cobre vida en esta novela”) y la alterna con sus ya habituales reflexiones o sueños, va y vuelve en su cronología de vida en búsqueda permanente del sentido de la existencia, rastreando la luz, transmitiendo sus miedos a la oscuridad e invocando a Dios: “miro por la ventana, siempre miro por una ventana” (repasando el texto encontramos una treintena de alusiones a ventanas, veinticinco a “la luz” y nueve a los espejos). Las menciones a Dios alcanzan también la treintena, he aquí una de ellas: “La memoria venidera que me hará” saltar sobre los días del sinsentido y aspira a que los dioses que no son del Olimpo, sino de planetas intangibles, vengan envueltos en sus crisálidas de sueños y nos enseñen al fin a ser humildes y buenos, serenos y expectantes. Esa es mi aspiración”.

Nos participa de sus rutinas, sus horarios y el resultado de este “retiro literario”. Por ejemplo, se reúne o habla por teléfono con personajes de su infancia y adolescencia (amigos, amigas, novias) asumiendo el paso destructivo del tiempo sobre algunos de éstos o en los vínculos que en otras épocas los ligaron.

Nos lleva al Barrio Playa Norte, contiguo al Yugoeslavo, a la vieja Escuela Yugoeslava (estrictamente, “Grupo Escolar Yugoeslavia”) o al puente colgante de la calle Caupolicán. Recorre los escenarios de los no tan inocentes juegos infantiles (“Esta idea de buscar lo que ya no existe a veces me abruma”): la Fábrica de Bebidas, la Conservera donde trabajó el nazi Walter Rauff, la Chancadora, la Fábrica de Baldosas o el almacén de la “Ruilopez”. Esos sitios existieron (incluida la conservera con su gerente nazi) tal cual los describe. Eran como el “Cerro de los Ladrones” de la Población Williams o el “Barco Viejo” frente al Parque María Behety; lugares que han quedado en nuestra memoria (en nada bueno andábamos cuando solíamos visitarlos).

Expulsa la remembranza de episodios profundamente dolorosos como los castigos y humillaciones por orinarse en las noches, la traición al padre cuando debió confesarle a su madre el escondite del álbum filatélico de aquél, para que ella pudiera venderlo y equilibrar el magro presupuesto familiar.

El protagonista rememora la calle Sarmiento, la de su casa (en la esquina con el Pasaje Esteban Ruiz en la Población de Carabineros) y, donde dos cuadras más arriba, vivía el Abuelo (el “Nono”). Era la vía que comunicaba ese micromundo del barrio con el resto de la ciudad, una suerte de cordón umbilical que los mantenía unidos a los orígenes. Por ahí circulaban para ir al cine, a la iglesia, al cementerio o a la Biblioteca Municipal, a la cual iba en momentos que debía estar en clases en la Escuela Yugoeslava y luego el Instituto Comercial; sería este el inicio del “déspota ilustrado” en palabras de su esposa.

Lo atormenta el miedo a la muerte, pese a la certeza de su proximidad. También surge una y otra vez un elemento recurrente en la literatura de Mihovilovich; la repulsión al poder, sea éste en forma de persona o de un simple escritorio o ventanilla divisoria. Un anhelo permanente de justicia que quizás, en alguna medida, se vuelca en el oficio de Juez de la República del protagonista.

Retornan los elementos perturbadores, manifestaciones del mal que vuelve a visitarlo en este regreso a Punta Arenas: el organillero, el mecánico de la calle Sarmiento, la mujer que saca el empacho y hace abortos clandestinos, el amuleto que encontró en la Costanera, el recuerdo de la maligna pareja del norte argentino. Se convence que hay un mal organizado a nivel universal pretendiendo controlar conciencias y nos queda la interrogante, si acaso este pensamiento es una crítica a la globalización y al neoliberalismo desenfrenado y una preocupación por la humanidad, en un personaje que -en apariencia- se nos presenta como irremediablemente egoísta. Ello nos invita a una interpretación política de este libro.

Juan en sus pensamientos va y vuelve al útero materno, sugiriendo un ciclo de muertes y resurrecciones, aun cuando confiesa: “Acoplado a mi pasado reniego de una parte de él, la que ha sido objeto de un útero asfixiante sin que permita mi libre eyección hacia la reconstitución del reinado inmaterial. Desde allí provengo y allí retornaré, aunque me cueste ésta y las vidas que he tenido”. Entonces nos preguntamos si la imagen de Punta Arenas, representa también un útero, tal como el Estrecho de Magallanes, desde donde -en más de un pasaje de su narración- insinúa que estuvo su origen.

El próximo domingo intentaremos develar si nuestro protagonista encuentra la paz y la luz en su retorno a Punta Arenas.