“Útero”Juan Mihovilovich Hernández (4ª parte).

“Regresar a esta ciudad es hacerlo a una parte vital de mi estadía en el mundo, a superar lo que obstruye mi deseo de ser mejor, más humilde, sincero, más justo”, ya se lo había pedido a los Dioses que no son del Olimpo y aún cuando busque lo que ya no existe necesita “la pertenencia a algo que exceda la construcción de lo edificado para reconstruir sobre escombros”, entendemos a nivel personal y para la humanidad, pero critica su propia búsqueda: “el manido trayecto existencial del que suelo hablar como lorito de feria, nada significa: es un autoengaño, como tantos, para no sentirme tan solo y extraviado en un mundo al que he sido arrojado sin ningún consentimiento”.

Juan sueña con que las partículas del cosmos entreguen al fin su “luz secreta, que la luz descienda desde lejos y termine con el cáncer mental que nos agobia” incorporando tácitamente en este ruego a la humanidad.

El final de la narración contiene elementos liberadores: la espera del amanecer frente al estrecho de Magallanes, a un costado del río de las Minas, en la Costanera construida sobre los basurales y frente a la Tierra del Fuego de los aborígenes que en algún momento lo convocaron. La luz del Estrecho entra dificultosamente por la ventana en apariencia empañada: pueden ser los cristales de sus anteojos o simplemente sus lágrimas que se lo impidan. Canta un pajarillo (símbolo de las visitas de su madre muerta) y vuela una gaviota, esta vez con indiferencia y, por lo tanto, no lo obliga a descifrar mensajes. En su interior grita que está vivo, llora y enmudece. El sol anula su narcisismo y sus ansias de poder que hicieron de él “un dictador en mi mísero entorno” (reflexión en el conflicto con su esposa).

En las dos últimas líneas del texto sentencia: “Soy, sencillamente, un transitorio habitante de esta última ciudad, que en silenciosa reverencia acepta el origen del mundo” (al que fue arrojado sin consentimiento). “Esa humildad que ha sido siempre una cualidad esencial de mi padre” o que le pidió a “los Dioses que no son del Olimpo” le ayuda a encontrar sentido a la existencia, la trascendencia, la materialidad y consecuentemente la humanidad de la cual es parte, aunque en ocasiones la aborrezca.

¿Tranquilidad final en nuestro protagonista?: el pasado, el presente y el futuro están en movimiento: “los vestigios de una maldad que se autoproclamó todopoderosa duermen en la finita descomposición de los basurales de la infancia” o “una costanera de fierros y cemento que ha creído ocultar, pretenciosa, nuestras basuras antiguas, presentes y futuras” son dos aseveraciones claras al respecto.

Por último, si Juan nos llevó a su infancia y albores de su adolescencia, pensamos que -entre otros aspectos- sería necesario para él, un tratamiento más profundo de la figura del padre (en especial) y del hermano mayor y la hermanastra y los lectores nos beneficiaríamos una vez más de esta literatura de excelencia.

“Útero” es un texto macizo, de impecable factura técnica en cuanto al manejo del lenguaje, ritmo narrativo, descripción de lugares y personajes, recreación de atmósferas (en especial las sórdidas) entre otros aspectos. El autor trasmite con soltura la profunda y aguda reflexión filosófica, como la descripción de los pequeños avatares domésticos. Es un texto valiente que deja constancia de aquello que preferimos pasar por alto: los miedos, la infancia poco feliz, las iras contenidas o el reconocimiento de nuestros pasos en falso; va en ello la insobornable pluma de un autor que no sabe de dobleces y no transa su conciencia.

Epílogo: Punta Arenas en la Literatura de Juan Mihovilovich

La literatura de Mihovilovich es un producto de escritura, técnica, lenguaje y alcance universal, pero su origen proviene de estos confines y nos preocupa que -en cuanto a difusión y comercialización- esa ligazón no exista. Mihovilovich debe su sello a esa infancia y adolescencia en el antiguo Barrio Yugoeslavo. Aquí se moldeó como escritor en inviernos acechados por la pobreza y las tormentas familiares, en la crueldad de los juegos de la niñez cazando pájaros en el basural, en el mosaico de personajes abusadores o abusados. Más allá que los temas de sus libros giren en torno a este pequeño universo urbano, llevan la marca indeleble de las experiencias vividas ahí, porque no hay ni hubo en otro lugar del mundo, ni siquiera en el mismo Punta Arenas, una combinación de elementos humanos y urbanos como la que hubo en ese sector, ni siquiera el río de las Minas cuadras más arriba es o fue el mismo.

Los libros de Mihovilovich deben masificarse, deben llegar a las librerías, a las bibliotecas públicas, a las escuelas, a las universidades, al gran público. Si bien estamos frente a una escritura de relativa complejidad, estamos seguros que, por ejemplo, cualquier sobreviviente del antiguo Barrio Yugoeslavo o sus descendientes, la comprenderían mejor que el más iluminado y agudo de los críticos literarios. El autor, las editoriales y los libreros tienen la palabra.

Juan Mihovilovich (Punta Arenas, 1951) es novelista y cuentista, poseedor de un estilo personalísimo, que lo sitúa como uno de los más destacados escritores chilenos.

“Útero”, Juan Mihovilovich Hernández -1ª edición- 2020. Zuramérica Ediciones & Publicaciones S.A. Santiago, Chile, 198 pgs. Fotografía: Andrés Mihovilovich Godoy. Composición: Pablo Mihovilovich Gascón.