Verano, playa y humor

¿Alguien me puede decir dónde puedo conseguir una de esas gorras que llevan la viscera hacia atrás?

EN SERIO

Desde muy pequeño yo era un inútil, pero las cosas han cambiado con los años.

Ya no soy pequeño.

ELIXIR DE JUVENTUD

En los tiempos que corren, cuando todos hacemos esfuerzos por vernos más jóvenes cobra valor el ejemplo de Matusalén. Aunque no ha quedado ningún retrato de él, suponemos que don Matu debería tener un aspecto extraordinariamente juvenil, pues cuando había cumplido los 578 años, no representaba más de 385…

EN LA CONSULTA

– Doctor, creo que soy alérgico al vino.

– ¿A qué vino?

– A una consulta médica, doctor. Concéntrese.

DE MI BITACORA FILOSOFICA

Desespérese, antes de que lo desesperen los acontecimientos.

AVANCES DE LA CIENCIA

Científicos chilenos crearon una vacuna contra la diabetes utilizando células de rana.

Aseguran que si no te sana hoy…te sanará mañana.

DIGNO DE ENCOMIO

No me canso de alabar a la Teletón. Soy epígono y admirador de esta cruzada que año a año no cesa de superar la vara de la cifra anterior.

Y no se crea que esta campaña de amor y solidaridad ayuda sólo a los que poco o nada tienen.

POSMODERNIDAD

Esta mañana le pedí a mi sobrina que me pasara el diario, ante lo cual ella me dijo:

– Tío, se nota que estás viejo y desactualizado. Ya no calzas en el mundo de hoy. Entonces, me pasó su iPhone YPHON-7.

Para hacer la historia corta: la mosca está muerta, el teléfono hecho mierda y mi sobrina llorando.

NOVELA SUPER SINTETICA

Quiso ver si la escopeta estaba cargada.

Sus funerales se efectuarán mañana.

DE LA VIDA MISMA

Nunca he zanjado la situación acerca de si nuestra existencia está determinada… o la podemos cambiar, siendo arquitectos de nuestro propio destino.

Y es que hay gente que nace conectada con la mala suerte.

Por ejemplo, yo mismo tengo una amplia experiencia en cosas que no la requieren.

LEY DEL MINISTRO DE ECONOMIA

“El deber me llama.

Díganle que no estoy”.

LEY DEL EMBUDO

Si los hombres pudieran quedar embarazados, el aborto sería un sacramento.

PAGO AL ARTISTA

Pocos imaginan lo dolorosa que puede ser la incomprensión para un genio o artista. Por ejemplo, el inventor del paracaídas fue incomprendido durante mucho tiempo. Para ser más precisos, hasta que se inventó el avión.

Otro caso digno de citar es el de Miguel Angel. Demoró siete años en pintar la célebre Capilla Sixtina. No le preocupó emplear tanto tiempo, pero se enfureció cuando el Papa le preguntó si le iba a echar la segunda mano…

LOS NIPONES

Los japoneses siguen sorprendiendo al mundo con inventos menos aparatosos que los norteamericanos y más baratos que los alemanes.

Ahora llegó a Chile un insecticida que mata de forma instantánea a las moscas.

El único problema es que es inyectable.

LEY DEL INSATISFECHO

En cuanto usted consiga hacer lo que siempre deseaba hacer, deseará estar haciendo otra cosa.

PROPIO DE ESTOS TIEMPOS

La mujer que toma la píldora se llama mujer moderna.

La que no la toma se llama mamá.