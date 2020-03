Verano y Humor

No sé si elegir entre la esgrima o la albañilería.

Estoy entre la espada y la pared.

CUENTO ORIGINAL

Esta es la historia de la familia Verde: papá verde, mamá verde, y hasta sus hijos verdes.

Vivían en una casa verde, rodeada de un jardín verde en el país Verde.

Los habitantes eran verdes, los muebles verdes, comían verdura y mascaban chicles de menta, verdes.

Cierto día la familia Verde subió a su auto verde y salió de excursión a las montañas verdes.

Pero cuando iban por una carretera verde, el auto derrapó y chocó contra un árbol verde.

Entonces llegó la Cruz Roja y… ¡jodió el cuento!

CONSEJO

– Fíjate que mi doctor me dijo que no jugara más al fútbol.

– ¿Por qué? ¿Estás enfermo?

– No, no, no. Lo que pasa es que él me ha visto jugar varias veces.

SIGUEN LOS DESMANES

Ayer saquearon un Templo de Jehová.

Hay testigos.

TENGASE PRESENTE

Si quieres cambiar el mundo, hazlo cuando estés soltero.

Casado no te dejan cambiar ni de canal.

SURREALISMO PURO

– Hola. ¿Usted es Clara?

– Claro.

– Disculpe, caballero.

OTRO MAS…

– Mi hijo está practicando natación

– ¿Y qué tal le va?

– Nada mal.

COSAS DE LA MENTE

Hoy fui al psicólogo para intentar resolver el tema de mi amigo imaginario.

Me defraudé. Resulta que el muy hipócrita no era mi amigo.

DE LA VIDA MISMA

Se encuentran dos amigos en la barra de un bar:

– Fíjate que el mes pasado contraí matrimonio.

– Contraje.

– Claro, tenía que ser formal.

CONDUCTA PUERIL

– ¡Mamá, no te asustes pero te estoy llamando desde el hospital!

– Fernando…¡hace cuatro años que eres médico y sigues con esas niñerías!

DEFINICION

Claustrofobia es el miedo cerval a los espacios cerrados.

Por ejemplo, cuando voy al bar de la esquina, tengo miedo de que esté cerrado.

TENGASE PRESENTE

Los conejos saltan y viven ocho años.

Los perros corren y viven quince…

Las tortugas no hacen nada y viven 150 años.

MORALEJA: No hacer nada es saludable.

EXEQUIAS

Un tipo que en vida había sido un carajo con su familia muere abruptamente.

Durante el entierro, un pariente lejano pronuncia algunas sentidas palabras:

– Fue un esposo modelo y un padre ejemplar.

Al escuchar esto, la viuda le toma la mano al niño y le dice:

– Vámonos hijo. Parece que nos equivocamos de entierro.

APOTEGMA SIGLO XXI

Mi abuelo conoció la radio y tuvo 9 hijos.

Mi mamá conoció la televisión y tuvo tres hijos.

Y yo acabo de conocer el Internet…y creo que hasta aquí llega la familia.

ENTRE CASADOS

El marido llega a su casa y le dice a la esposa:

– Hola cielo, ¿cómo estás?

– Parcialmente nublado, con probables precipitaciones al anochecer.

DIALOGO BREVE

Un amigo le confiesa a otro:

– Me siento solo.

– Yo también. Sentarse es fácil.

MALENTENDIDO

Llega el paciente a la consulta médica algo conturbado:

– Doctor, dígame cuáles son los requisitos para que me pueda realizar el examen de sangre.

– Solamente ayuno.

– Entonces, dígame cuál es…

EN LA CONSULTA

La mujer llega donde el médico algo angustiada:

– Doctor, soy asmática. ¿Es grave?

– No, señora. Esdrújula.