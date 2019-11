Verdades indispensables

“La verdad es la primera víctima de la guerra”. Lo dijo Esquilo, el dramaturgo griego, hace unos dos mil 500 años. Se le recuerda por su capacidad para comprimir en una frase una gran idea. El daño que genera cualquier conflicto en la verdad, se ha convertido en un concepto repetido incansablemente a lo largo del tiempo, no siempre atribuido a su autor.

Todavía no está claro en Chile si hemos vivido o estamos viviendo una guerra. Pero, como fuere, pocas veces los medios de comunicación enfrentaron tantas dificultades para informar “de manera leal, veraz y oportuna”.

En tiempos de confusión es cuando más se esperan noticias confiables. Pero, como es obvio, es precisamente en estos tiempos cuando es más complicado lograr una información realmente creíble. Y hay un aspecto básico esencial: la cantidad no garantiza calidad. Pese a la abundancia ni siquiera hay seguridad de recibir la verdad de manera comprensible. Hace casi un siglo, cuando concibieron la revista Time, sus fundadores plantearon que “el hombre ocupado” no estaba bien informado. Simplemente, dijeron Henry Luce y Briton Hadden, como las personas que trabajan no pueden leer todos los diarios todos los días, hay que organizar mejor la información que se les entrega. Esa es, hasta hoy, la clave del periodismo interpretativo.

Aparte de los diarios, no existían entonces otros medios masivos de información. Hoy día, en cambio, no sólo tenemos medios tradicionales -diarios, revistas, radio y televisión-sino una infinidad de posibilidades multimediales e instantáneas. Esta avalancha mediática es incomparable con lo que había en los años 20 del siglo pasado. Y esa abundancia explica, en parte importante, el agotamiento de los chilenos tras un mes largo de crisis. En TV y en redes sociales, las barricadas son todas iguales; los enfrentamientos frente a los tribunales en Concepción o en la Plaza Baquedano en Santiago o en el centro de Antofagasta son indistinguibles. Y lo son menos cuando reiteran una y otra vez las mismas imágenes de saqueos e incendios.

En el periodismo, cuando apareció Time, ya existía la separación clásica entre opinión e información. Al comienzo, no había tal distinción y los periódicos eran trincheras para defender ideas (políticas, sociales o religiosas). Y así ocurrió en todo el mundo, incluyendo por cierto a nuestro país. En la actualidad, los nuevos medios parecen haber regresado al comienzo de la historia y optan por opinar más que por informar. Difunden sus concepciones del mundo que anhelan, más que describir lo que ocurre. La verdad no ocupa el primer lugar de la lista de prioridades.

Esto explica el desconcierto y la confusión. Como en todo el mundo, en Chile en esta encrucijada, los consumidores de medios tradicionales no logran entender lo que está pasando. Por su parte, los nativos digitales, viven en un mundo paralelo, sin referentes propiamente periodísticos.

Una vez que pase la borrasca, que puede durar mucho más de lo que quisiéramos, será necesario revisar casi todas las verdades de nuestro tiempo. No hay duda, sin embargo, que en la construcción social siempre se requerirá una sólida base ética. En otras palabras, para el respeto de las opiniones ajenas y la capacidad de tener objetivos compartidos. No lo dijo Esquilo, pero podría haberlo pensado.