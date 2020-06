Vía elevada: ¿será necesaria?

Durante los últimos días ha reflotado la polémica de la vía elevada que se ubicará en la salida norte de nuestra ciudad. Si bien el Ministerio de Obras Públicas parece haber ratificado que el proyecto ya es una realidad, a muchos se nos provoca una disonancia si tratamos de integrar la pertinencia funcional de las necesidades y condiciones imperantes.

Parto por dejar establecido que mi opinión es la de un ciudadano que, como cualquiera de nosotros, ha analizado pros y contras basados en los análisis de expertos, llegando a la conclusión que el malestar expresado por gran parte de la comunidad no es sólo una reacción visceral, pues además la contingencia ha cambiado radicalmente desde hace casi un año.

La obra se ha adjudicado en 23.000 millones de pesos, digna de un flujo vehicular perteneciente a una conurbación Concepción-Talcahuano o Valparaíso-Viña. Para hacerse una idea de lo que significa ese monto, nuestro Hospital Clínico costó el doble de esa cantidad, y si bien la vía elevada entregaría un servicio al ordenamiento del flujo vehicular, la relación costo-beneficio parece no encontrar su cuadratura por ninguna parte.

La necesidad de intervenir el sector, debido principalmente a la elevada cantidad de accidentes fatales registrada, ha creado un relato con un título que impacta: “el cruce de la muerte”. Si bien es lamentable e irremediable el impacto de los decesos en el lugar, es importante analizar que el lugar presenta una visibilidad adecuada, incluso sin árboles que obstaculicen la perspectiva necesaria. Es más, cualquiera de nosotros que enfrente ese cruce, ya lleva una predisposición que extrema la atención y precaución que se requiere, conociendo que en ocasiones armarse de paciencia será la decisión más acertada. El conductor cuyo destino es nuestra ciudad y trae una sensibilidad de velocidad crucero en carretera o superior, tiene que considerar que ya ingresó a zona urbana hace rato y su aceleración debe disminuir. Si aludimos a estos dos simples y lógicos razonamientos, que de manera técnica podríamos denominar “manejar a la defensiva”, se evitarían muchas de las desgracias que lamentamos o podrían barajarse alternativas de mejora como es la instalación de semáforos, pues parece quedar la idea que el conductor imprudente sólo podría ser neutralizado con un infraestructura digna de un templo faraónico (y ni así estaríamos seguros).

El Consejo Regional, el Concejo Municipal, grupos ecologistas (otro factor muy importante y que por motivos de espacio no podré desarrollar) y gran parte de la comunidad de nuestra ciudad claman por una revisión profunda y justificada de esta intervención que llevará tres años. Si ya antes de octubre el proyecto presentaba reparos, principalmente por su desmedido costo, decisiones que se toman de manera centralista, estudios y adjudicaciones que vienen listos desde Santiago; debemos analizar que nuestra región no es la misma de antes desde una perspectiva social y económica. Nuestras ciudades presentan prioridades mucho más urgentes, pertinentes y necesarias para nuestro desarrollo comunitario, como para esgrimir el argumento de “es que si no se gasta en esto, la plata se pierde”. En tiempos de crisis no se puede seguir funcionando como si nada pasara, pensando en megaproyectos que si ya resultaban cuestionables en tiempos de bonanza, parecen fuera de toda lógica en la turbulencia actual y que se nos viene.