Vicios centralistas

Es conocido que para conseguir “pega” es necesario tener un buen pituto, mientras más encumbrado mejor. Como también es sabido que para vestir un evento lo mejor es traer alguna estrella de la capital, ya que a los de por acá, los provincianos, los miramos en menos. Muchos viven mirando hacia la capital, se obnubilan con las luces de la ciudad y el gran mercado como si éste lo fuera todo. Trasladar la casa matriz o la empresa a la capital, no sólo permite disminuir costos, sino también disfrutar de la vida social top y de los espectáculos culturales en el teatro municipal. Además, se puede educar a los hijos en los colegios y universidades que aseguran pega, gracias a la institución del pituto.

Sin embargo, ésto en la gran mayoría de los casos, significa olvidarse del territorio y de las personas que le dieron vida, a los proyectos, empresas e instituciones. Personas que incluso a veces han entregado su vida entera para crear estas iniciativas, que en su gran mayoría han surgido gracias al aporte generoso y comprensivo de las comunidades locales. No es de extrañar entonces que hoy en día, así como hace poco tiempo atrás, tengamos que lamentar los excesos de algunos ejecutivos de empresas públicas y privadas, capitalinos en su gran mayoría. En qué mundo estamos. El mundo al revés, puede ser. Uno, donde la coima a veces es sinónimo de costo u otro, en el que unos pocos pueden recibir harto más que muchos, por el sólo hecho de tener una posición o información privilegiada. Asimismo para unos pocos, pero súper apitutados, el pragmatismo encéfalo craneano llega a tal extremo de creer que, la redistribución del ingreso, así como la caridad, empiezan por casa y apenas pueden, se autoasignan “a todo evento” millonarias asignaciones e indemnizaciones. Un mercado que nace sobre la base de un país centralizado, sin participación política real, que además mantiene estas desigualdades, sin considerar o corregir las externalidades, genera estos vicios o abusos de poder. No sólo es un mercado imperfecto, como diría un economista. También es un mercado, ante los ojos de la gente de regiones, tremendamente injusto. Ya la cara del agente o representante regional se desvaneció en el tiempo, los call center y números 800 cabrean y distancian a la gente, no hay empatía solo frialdad telefónica sin ninguna vinculación cara a cara, tan necesarias para una buena comunicación. El país central se olvidó de la gente de regiones, los territorios cada vez más, pesan menos.

Como la esperanza es lo último que se pierde, la elección de los gobernadores regionales, representa la gran oportunidad para las comunidades regionales, por fin se tendrá un horizonte de planificación de cuatro años y se dejará atrás las chorreras de intendentes designados, que difícilmente pueden desarrollar la región con la ratificación presidencial, sujeta al arbitrio de los parlamentarios de gobierno, cual espada de Damocles sobre su cabeza.

Así para las autoridades regionales, como lo expresa respecto a los políticos el Dr. Fernando Monckeberg en su libro Contra viento y marea, sobre el combate a la desnutrición, “se hace imposible programar el futuro y se postergan los grandes problemas” de la región.