Villegas y Fernández aparecieron tras las canastas

Después de un poco más de dos semanas del retorno a las actividades en la comuna de Punta Arenas, y cuando se comienza a visualizar un lento descender de los contagiados diarios por Covid 19, se comienza a ver el rostro “post cuarentena de más de un mes” que tiene a las autoridades regionales y comunales en una maratón de “canastas” o anuncios de éstas, como reflejo de la dificultad de la gente para acceder a la alimentación o a sus suministros más básicos por la imposibilidad de trabajar por más de un mes. Largas filas en Notarías multiplican los finiquitos y despidos, con lo que la cesantía elevará fuertemente sus números.

Este escenario de cesantía e incertidumbre, obliga a las autoridades regionales a buscar por todos los medios posibles, que con los recursos públicos disponibles, estos se inviertan, en lo posible, en la mayor medida en nuestra propia región. Si se debe optar por comprar más de 34.000 canastas por parte del gobierno regional más las que los propios municipios han adquirido, se debe tener en cuenta varias cosas, entre otras que el sólo hecho de empaquetar o embolsar esa cantidad es un tremendo ítem y gasto, además que de un tremendo impacto ambiental.

Paralelamente si se opta, por la implementación de una Tarjeta (Gift Card) del beneficio, éste podrá impetrarse en cualquier comercio y/o almacén de la ciudad, con lo que se tiene el valor que se dinamiza el mismo comercio y actividad en la ciudad.

El reciente sábado en la Sección Pulso Económico, de este diario, se señalaba en el titular “Una idea a considerar: reemplazar canastas por tarjetas para comprar en almacenes”. Creo que un sistema mixto es muy oportuno. Ambos pueden funcionar u operar. En tiempos de crisis debemos ser más cautos, eficientes y oportunos con el uso de los recursos que se hacen más finitos v/s las necesidades que van en aumento.

Las obras públicas tendrán que privilegiar, a las que tengan mayor impacto social y económico, que contraten o movilicen más personas trabajando. Las crisis deben sacar a relucir el “ingenio chileno”, pero para hacer más eficientes y rendidores los pocos pesos que circularán por un buen tiempo mientras la situación se estabilice, lo que puede llevar muchos meses.

En materia futura, de activación del turismo en una región que tiene a esta actividad como una de sus palancas de desarrollo y fuerte contratación de mano de obra, debiésemos ser capaces de formar economía circular en la misma región. Es decir dinamizar una vez la situación se estabilice, a personas de Puerto Natales visitando Tierra del Fuego, fueguinos en Ultima Esperanza, la gente de la Isla Navarino en Punta Arenas y los magallánicos en Puerto Williams. Actividad que dinamice hoteles, hostales y residenciales, empresas de transporte interprovincial, transfer, taxis, y en general los servicios de cualquier ciudad que recibe visitas.

Por otro lado supone, a las autoridades ejecutivas de la región y de la provincia, en un verdadero 24/7, y no, saliendo sólo para recibir al ministro de Salud que vino con equipos, casi un mes después que lo informado por las autoridades regionales de Salud, o para salir a repartir canastas. Necesitamos a autoridades convocando a todos, saliendo del estado de confort de estar en la casa, conectándose cada ciertas horas por Zoom o Jitsi. Supone tener, con los cuidados respectivos, un lugar como la intendencia y la gobernación donde se esté operando en los distintos frentes del conflicto: sanitario, social y económico.

Se requiere a las autoridades regionales, conversando con las empresas constructoras o la Cámara Chilena de la Construcción aclarando que no están trayendo trabajadores y recursos humanos desde el norte, que aquí no hayan. Que seamos regionalistas y no sólo enarboladores de la banderita, sólo pal show, pues a la primera son los más anti-regionalistas luego que el sector o gremio finiquitó a cuanto trabajador pudo antes de fines de marzo.

Agrava todo el panorama, el que aún no entramos a invierno, lo que no sólo trae más dureza para todos, sino que ralentiza aún más la escena económica.

A ver, si nuestras autoridades se ponen a la altura del conflicto, ahora que han vuelto a aparecer en la escena verdadera y no sólo en el zoom.