Visita de turista en pandemia

Espero equivocarme, pero la visita del ministro de Salud Enrique Paris con sus subsecretarios en lugar de darnos confianza y certezas, vino acompañada de señales equívocas y de poca empatía respecto de la situación sanitaria que vivimos en Magallanes. El mismo ministro que nos retaba y nos trataba de pecaminosos, se baja de un avión, y con postura de equipo deportivo triunfador nos regala una foto portada donde los rostros de las principales autoridades de Salud en lugar de mostrar preocupación y seriedad, muestran la alegría típica de los turistas que vienen a conocer y respirar la Patagonia. Por si fuera poco, las redes sociales muestran al mismo ministro besando el pie del “indio” de la plaza acompañado del mismo intendente, a quien no considera al momento de evaluar y tomar medidas sanitarias para la región.

Me podrán decir que estoy siendo grave, y que no es para tanto. Pero lo cierto es que el ministro viene a hacer turismo en medio de problemas evidentes, lamentables y condenables como los que se han generado en el manejo y administración de recursos y medidas para enfrentar la crisis. A modo de resumen, el explosivo número de casos en marzo cuando dejaron bajar a turistas del crucero, el primer rebrote por los casos de las plantas pesqueras y el nulo control sanitario en una actividad económica que se desarrolla en espacios confinados y de alta densidad, y el último rebrote explosivo generado por la barrera sanitaria de papel que existe en el aeropuerto. A todo lo anterior se suma el indignante caso de violación de una profesional de la salud en una residencia sanitaria por dos tripulantes indonesios a quienes, en el lugar de aislar en el barco, los bajaron y llevaron a una cómoda residencia. Más grave aún cuando se le había advertido a la autoridad sanitaria de la región y al gobierno, de las vulnerables condiciones de seguridad de quienes trabajan por evitar que este virus se lleve más vidas.

El ministro no quiso reunirse con el Consejo Regional, quienes desde el primer momento estuvieron dispuestos a colaborar con recursos para tener mejor infraestructura y elementos con que enfrentar la crisis sanitaria y social. Un aliado histórico de la cartera de Salud una vez más es ninguneado por representantes locales y nacionales del gobierno de Sebastián Piñera. Tiempo tuvo para sacarse fotos turisteando, pero no para reunirse con actores claves y necesarios para mejorar la coordinación en una crisis sanitaria que está lejos de ser superada. El intendente en este caso se prestó para el show, y en lugar de ser puente entre actores regionales con el nivel central, terminó siendo un simple representante del gobierno central a quien se le dice qué debe decir y qué debe hacer. Además de coordinación ha faltado la proactividad, liderazgo, y responsabilidad del líder político regional del Poder Ejecutivo para generar planes, programas y medidas para que podamos salir mejor parados de la crisis sanitaria, social y económica que vivimos. No hay un equipo en materia económica que esté promoviendo y aplicando medidas para la reactivación (salvo las medidas nacionales no hay nada propio para Magallanes), tampoco hay un equipo de infraestructura que esté coordinado generando proyectos para la reactivación económica (por el contrario, la interpretación del Minvu está generando un freno a la inversión pública y privada de más de 130.000 millones de pesos, y el Mop está más a la defensiva que a la ofensiva generando un plan especial para obras que demanden mayor mano de obra).

Creo que la barrera sanitaria en el aeropuerto debería ser más dura en autoridades del gobierno central, ya que si no podemos salir del encierro para disfrutar de la naturaleza quienes vivimos acá por precaución, no es justo que vengan otros a turistear como lo hizo el propio Presidente, y ahora la plana mayor del Ministerio de Salud. Las señales de nuestras autoridades son poco alentadoras y nos muestran que aún no dimensionan su rol en esta historia que sigue siendo trágica.