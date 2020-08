Visita presidencial de Piñera, insulsa e insustancial para Magallanes

Cuando estamos a pocos días de entrar al sexto mes, de la vida girando en torno al coronavirus, las consecuencias originadas en una pandemia que rebrota en Magallanes, y que tiene a la región y a sus habitantes, viviendo de sus últimas “reservas mejoradas”, con el pago del 10% de sus (nuestros) ahorros previsionales, lo que se esperaba o podría haberse esperado con la visita Presidencial de Sebastián Piñera, se han desvanecido, o la verdad es que para muchos, fue un viaje sólo para las estadísticas presidenciales , pero con sabor insípido e insustancial para nuestra región.

En términos simples, fue una visita insulsa (no del senador y ex canciller Insulza), sino que la visita de Piñera, fue sin gracia o interés para la Región de Magallanes y sus habitantes. Alguien me dirá, que cómo señalo esto -cuando el Presidente visitó el nuevo Parque Eólico de Cabo Negro (donde con fondos de todos los magallánicos se cofinanció esta obra) y que además firmó el Estatuto Antártico. Temas importantes diría yo, pero no acordes a la necesidad especial y del momento, de una región extrema como Magallanes, que ha basado en sus últimas décadas, gran parte de su desarrollo en el turismo, incluso dejando de lado, otras Industrias, que perfectamente podían complementar y sumar en un abierto panorama de desarrollo para Magallanes y su gente.

Nada dijo el Presidente, de extensión o prolongación del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, el que comenzó el año 2015 con la Presidenta Bachelet y que tiene asegurados los financiamientos sólo hasta este año 2020 y algunos arrastres de obras para el año 2021, pero nada nuevo. Cuando hay una buena política de Estado para las regiones extremas Presidente, hay que mantenerlas, aunque se hayan creado en “otro gobierno”. Mantener el plan significa amigo lector, en la práctica duplicar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que funciona desde la década del 80 y, poder abocarse a grandes obras, como la pavimentación de Porvenir-Manantiales, el nuevo camino a Puerto Natales a través de Río Verde.

Nada dijo el Presidente, de un Plan de Salvataje de la industria turística de Magallanes, que se encuentra en un estado de deterioro tal, que puede ser el paso previo para su aniquilamiento y desaparición de gran parte de ella y su cadena de valor. Se lo han dicho las y los presidentes de las Cámaras de Turismo y Comercio de Magallanes. Se lo hemos dicho desde el Consejo Regional. Lo hemos indicado desde nuestra columna semanal hace ya algunos meses. Ojalá el intendente o el alcalde le hayan soplado al oído en su visita del viernes Presidente, ojalá.

Nada dijo el Presidente, al cual tanto le gusta la Antártica y haber dictado un Estatuto Antártico, de haber podido plasmar, la indudable presencia de Chile y Punta Arenas en particular como puerto de partida de las más notables expediciones de los seres humanos en la Antártica, todas salidas desde el primer asentamiento humano de la Patagonia, como lo es el Puerto de Punta Arenas. El Centro Antártico Internacional, que ya tiene sus diseños (por los cuales se pagaron importantes recursos públicos), debe tomar una definición suya Presidente, ¿se tomará la decisión de construir el Centro Antártico Internacional en la Punta Arenosa de Bahía Catalina de Punta Arenas? pues esa decisión de inversión pública, la puede tomar Usted Sr. Presidente.

Así como se tiene también la tozudez, de mantener en decisión de construir, la vía elevada de Ruta 9 con Avenida Frei de Punta Arenas, al lado del Humedal de Punta Arenas y, a pesar de la oposición de la totalidad del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena y del 75 por ciento del Concejo Comunal de Punta Arenas, bien se puede tomar la DECISIÓN DE NO PERSEVERAR con esta vía elevada (y comience a construir la Avenida Circunvalación que generará más plusvalía económica y social y de paso resolverá solito el nudo Frei-Ruta 9 el cual decrecerá notablemente en flujo) y además resuelva el destino real y sin letra chica del Centro Antártico Internacional, que valdrá más que muchas declaraciones de buenas intenciones del Estatuto por parte de nuestro país.