¡Viva el verano!

El hombre ingresó al bar algo atribulado, con obvios deseos de beber algo. Le pregunta al mozo:

-¿Cuánto cuesta el café?

-1.500 pesos, señor.

-¿Y el agua?

-El agua es gratis, señor.

-Entonces, deme diez litros…

EN UN BAR

-¿Puedo invitarte a una copa?

-Sí, gracias…

-¿Vino? ¿Cerveza? ¿Vodka? ¿Martini? ¿Mojito?

-Sí, claro. En ese orden por favor.

TAMBIEN SUCEDE

Aquella mujer conducía tan mal su automóvil que el GPS le dijo:

En cien metros deténgase a la derecha, que yo me bajo.

CHICO LISTO

-Mamá, mamá…me alegro mucho de que me hayas puesto Jorge de nombre.

-¿Por qué hijo?

-Porque da la casualidad de que en el colegio todos me llaman así…

DE LA VIDA REAL

La cuchara, ese utensilio que utilizamos a diario para tomar sopa y otras cosas tiene un origen muy curioso. De hecho, proviene de la voz latina cochlea, que significa caracol, porque antiguamente se usaban las conchas de este molusco para llevar líquidos calientes a la boca.

NOTA: Esta es la parte cultural de la columna, se supone.

AVISO

A quien haya perdido cuatro kilos, le aviso que los tengo yo.

PROPIO DE LA MODERNIDAD

-Mamá, mamá…¿por qué te casaste con mi papá?

La madre contesta:

-¿Te fijas, Fernando? ¡Ni los niños lo entienden!

POSVERDAD

Este verano estoy leyendo un libro formidable que habla de las crisis de los seres humanos. Lo que más me ha llamado la atención es que no hay edad para las crisis. No sólo está la llamada crisis de los 40 ó 60. También los niños sufren crisis y no hay edad estándar para ello. Para muchos seres humanos la crisis de los 40 puede adelantarse a los 37 o retrasarse a los 43.

En mi caso personal, estoy en una edad en que si me dicen “Te quiero”, automáticamente me pregunto ¿Para qué?

¿Será la edad?

RECOMENDACIÓN

El médico me hizo ver que por mi edad, el mejor deporte que debería practicar es la natación. En razón de mi vida sedentaria, me explicó que se trata de un deporte muy completo, en que no arriesgo que me golpeen y en donde trabajan todos los músculos del cuerpo.

Me inscribí la semana pasada y hasta el momento he podido tragar los dos litros y medio de agua que me recomendó el mismo médico.

MACHISTA

¿Cuáles son los tres animales preferidos de una mujer?

Un Jaguar en la puerta, un tigre en la cama y un burro que pague todos los gastos…

FALTA DE SEDUCCION

En una encuesta realizada hace poco en torno a la sexualidad, se demostró que la queja más frecuente de las mujeres en torno al sexo opuesto es la falta de seducción. El hombre no hace el amor, “tira”, como si este fuese un acto carente de toda ternura. Claro que a veces es la mujer la culpable de este tipo de situaciones. Pongo por ejemplo este relato extractado de la más irreverente realidad:

EL.- ¿Cómo te puedo hacer feliz en la cama?

ELLA.- No me despiertes.

DE MUSICA

La gaita es un instrumento que no se toca.

Se ordeña…