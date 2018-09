¡Viva la creatividad!

En sus polémicas memorias, el escritor Gabriel García Márquez aseguraba -con ese lenguaje sardónico tan suyo- que a los siete años interrumpió su proceso educativo para entrar al colegio. Por su parte, otro personaje polémico por antonomasia -Pablo Picasso- señalaba que todos los niños nacen artistas. ¿Y qué pasa después? ¿En qué momento dejamos de ser creativos y nos convertimos en “funcionario” públicos o privados?

La creatividad, el descubrimiento, la búsqueda de nuevas y mejores formas de hacer las cosas, son parte esencial de la vida y del desarrollo de las sociedades (países). Son la base de la competitividad, cuestión que marca la diferencia entre los países ricos y los países pobres. Y si todos somos creativos al nacer, no es poca cosa preguntarse por qué algunos países logran fomentarla, acogerla, mientras otros la castigan, o simplemente la asfixian.

En este aspecto, Chile está aún en barbecho…en estado larvado.

Ello sucede -en gran medida- por nuestro sistema educativo, que favorece la memorización en vez de propiciar el cuestionamiento y exagera la importancia de las fechas en desmedro de las razones de los conflictos y/o batallas. En pocas palabras, se trata de un sistema educacional diseñado para transmitir conocimientos y en el que los profesores dan poco o ningún espacio para expresar el pensamiento propio de sus alumnos. Y es que aquellos que no responden a la manera standard, aquellos que se atreven a ser creativos, son destinados a ingerir Ritalín…cuando no, a ser ninguneados por el profesor.

Si esto se da en los colegios, no se crea que en las universidades la situación cambia en mucho. Un profesor de cierta universidad (de cuyo nombre no quiero acordarme) me admitía que “acá los alumnos llegan bastante más creativos de lo que salen”. ¡Reconocimiento explícito de una educación superior tediosa, memorística y castradora! Al comienzo de sus carreras, a los jóvenes se les percibe con superávit de sueños. Al final de las mismas terminan henchidos de conocimientos estáticos y con déficit de sueños.

Entonces, el quijote da paso al burócrata. Este profesional encorsetado en una educación que aborta sus “voladas”, comienza a transitar su vida lleno de información, pero vacío de conocimiento, dotado de técnicas, aunque carente de sabiduría.

Las consecuencias son nefastas, este nuevo profesional deambula con miedo a emprender caminos propios.

De paso, recordemos que las universidades norteamericanas aprendieron esto hace años…aunque a la fuerza. Claro, pues fue la rebelión de alumnos creativos como el “indisciplinado” Bill Gates o el “hiperkinético” Steve Jobs, quienes decidieron abandonar sus estudios para formar Microsoft y Apple, lo que la hizo cambiar. Los gringos -que aprenden rápido de sus errores- se vieron obligados a responder al acertijo: “Estos jóvenes son desadaptados… ¿o es el sistema educativo el que está fallando?

Por eso en “Gringolandia” las universidades hoy cuentan con fondos estatales para financiar los sueños de sus alumnos. Y estos últimos han reaccionado al incentivo. Así nacieron Google y muchas otras iniciativas que nos demuestran que cuando se da el espacio a la creatividad, los países mejoran ostensiblemente. Cuando se la asfixia, se logra un estado de estagnamiento que perpetúa la mediocridad.