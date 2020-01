Voto obligatorio, ¿es mucho pedir?

Durante esta semana, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto que pretendía restablecer el voto obligatorio para las elecciones que se avecinan en nuestro país. Aunque el conteo fue de 89 votos a favor, 44 en contra y 15 abstenciones, fue imposible alcanzar el quórum constitucional. Algo que llamó la atención a quienes llevaron a cabo la iniciativa, pues antes de la votación se habría contado con los votos suficientes, pero hubo algunas bancadas que cambiaron de parecer. El oficialismo se cuadró con el rechazo, mientras tres de los representantes más extremos de la izquierda curiosamente coincidieron en la misma opción, aunque por motivos muy distintos.

Este año se viene lleno de decisiones trascendentales para el modelo de sociedad que como país debemos plantearnos, por lo que necesitamos de muchas condiciones, siendo las principales una gran lucidez en el análisis de las discusiones, un orden mínimo para establecer el diálogo inclusivo y la grandeza de las partes involucradas para negociar de manera adecuada las demandas sociales más relevantes. La acción de los actores políticos debe estar ambientada en un fondo de la mayor participación ciudadana posible, sólo así será posible legitimar sus resultados más allá que resulten del agrado particular de uno u otro grupo.

En la encuesta Cep que se dio a conocer la semana pasada, además de mostrar indicadores históricos de reprobación a prácticamente toda la institucionalidad de nuestro país, reafirmó una vez más que la democracia es el tipo de gobierno más deseable por la ciudadanía, muy por sobre otras formas. Además de esto, los estudios demuestran que por muy bien que suenen al oído expresiones como la valoración del voto voluntario debido al interés genuino de quienes acuden a las urnas, las experiencias de dejar al albedrío la opción de votar se relacionan con el debilitamiento de la democracia. En estos últimos 10 años de voto voluntario, un 50% del total del electorado ha elegido Presidente y un 40% a alcaldes y concejales. Esto reflejaría que cargos de gran importancia en las decisiones de nuestro país pueden decidirse con menos de un 25% del total de posibles votantes. Esto con el tiempo da origen a un fenómeno de pérdida relevante de representatividad real de la población, pues al final los candidatos focalizan sus esfuerzos, promesas y acciones en sus potenciales votantes en vez de preocuparse de las reales necesidades sociales de sus comunidades.

Se puede inferir que la estrategia del oficialismo de no obligar a votar a los más jóvenes, cuya alta abstención actual sería preferible al voto de izquierda que mayoritariamente podrían aportar, hace que sus cálculos apunten a fidelizar al votante de mayor edad que ante la incertidumbre no estaría dispuesto a realizar grandes o arriesgadas apuestas. Por otra parte, resulta pintoresca la argumentación de “Florcita Motuda” para justificar su voto en contra, pues esto se solucionaría con “mística” y no con leyes; o la explicación de Pamela Jiles al referirse a lo “violento, antidemocrático y represivo” que significaría tener el deber de votar. Sin comentarios.

Creo que ambos extremos a través de sus expresiones reflejan una vez más la limitada capacidad de parte de la clase política para escuchar, analizar, acoger y decidir en beneficio de la ciudadanía y no de sus intereses particulares. En momentos donde deben tomarse medidas para fortalecer el ejercicio democrático y en que la credibilidad de la institucionalidad se encuentra en indicadores históricamente bajos; más allá de las opiniones legítimas de cada persona, todos debemos estar llamados a un compromiso de participar y legitimar las decisiones que se tomarán y guiarán nuestro presente y futuro. Es el momento de asumir nuestros deberes y no sólo seguir vociferando nuestros derechos. El ejercicio democrático no puede ser manejado estratégicamente según la conveniencia de los propios intereses, o como algo “místico”, ni menos ser manipulado de manera populista calificando que votar es violento, pues la lógica nos dice justamente lo contrario. Ejercer la democracia debe ser producto de la libertad y el análisis serio y comprometido de ciudadanos cuyo aporte es necesario. Observar conductas como éstas de nuestra clase política, estratégicas o populistas, hacen que nos preguntemos: ¿qué pasará cuando deban llegar a acuerdo por aspectos mucho más complejos y trascendentes?