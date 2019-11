¡Vox populi, vox Dei!

La crisis no es sólo económica, no es sólo social, ni sólo política. No es ninguna por separado, sino que son todas las anteriores, todas juntas, o mejor dicho todas sincronizadas, avivadas por una desigualdad que nos golpea en lo cotidiano y a diario. Los 40 años de un modelo económico de libre mercado, con contrapesos débiles o inexistentes de parte de un Estado subsidiario, muestra extremos maximizados. En efecto, en nuestra historia como país han sido los años de mayor crecimiento económico, pero al mismo tiempo donde la distribución de la riqueza es la peor. Adicionalmente, valores republicanos asentados bajo una mirada colectiva, o de un sueño país por salir del subdesarrollo, fueron cambiados por un motor individualista creciente con la sociedad de consumo, que esconde eficazmente los problemas dividiéndolos en cuotas.

El problema es enorme si el pilar fundamental que es la confianza en las instituciones y en las personas, se ha derrumbado con la cadena de escándalos y abusos en Carabineros, Fuerzas Armadas, Iglesias, Fútbol, Política, y Economía. El abuso y el daño a la fe pública dificultan la salida a esta crisis nacional. Así cuesta ver un camino para intentar recuperar una paz social, que aunque frágil pueda contribuir a que vuelva la esperanza, pues antes que las soluciones, debemos recuperar la esperanza que es lo que nos anima como seres humanos a enfrentar la adversidad.

En tiempos complejos y violentos, incluso el tiempo de reflexión aparece como amenaza o condena. Exijo la libre expresión, pero también exijo respeto por la diversidad y pluralidad, ya que la imposición de un pensamiento es también evidencia de abuso.

Es cierto que el privilegio de unos pocos o de los de siempre aparece como parte del paisaje en un Chile acostumbrado a esconder bajo la alfombra sus problemas como forma de impunidad. Yo diría que el cansancio ante el abuso de un sistema que no castiga a los “zorrones” o a los oportunistas es fuente de energía para protestar, para movilizarse, y seguir haciéndolo mientras no exista una condena real que se aproxime o sea lo más parecido a la justicia. Pero también es creciente el cansancio ante quienes aprovechan este descontento popular para repartir violencia. Los saqueadores y destructores del espacio público y privado están demás. Nada justifica la violencia, ni la de un sistema que esclaviza a personas fragmentando su dignidad, ni la de quienes destruyen todo sin distinguir entre una pequeña fuente laboral y un poder económico.

Es claro que la salida no es con violencia, ni de personas, ni de parte del Estado con cualquiera de sus agentes. Es claro, aunque para algunos es un efecto secundario la suma de víctimas de esta crisis. Así sólo ganan los fundamentalistas, o los que quieren todo o nada. Ganancia pequeña y efímera de los que se creen protagonistas, dueños o reaccionarios del movimiento nacional, y que se niegan a dialogar o escuchar las demandas ciudadanas. Son los mismos que se han negado a cambios estructurales o los mismos que justifican la fuerza como medio de acción. Claramente en ellos no está la búsqueda de solución como inspiración, sino que es más fuerte la imposición de sus ideas. En ellos no hay un mínimo de empatía, y ni un mínimo de sabiduría. Tampoco hay un respeto por la democracia, sólo uso de ella según la conveniencia.

¡Vox populi, vox Dei! ¿Cuál voz o cual Dios? Por salud mental desconfío de quien habla en nombre del pueblo, ya que es sólo reflejo de mesianismo, y no tiene nada de humanismo. Amigo lector, le sugiero que dude o sospeche de quien le diga que habla en nombre del pueblo, y también sospeche de quien le diga que los cambios se hacen de un día a otro, o de quien se atrinchera queriendo volver a una normalidad que no era tal, ya que no es normal querer seguir manteniendo una vida precaria a todo un pueblo.