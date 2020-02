Y la Educación?…Escolar!!

Dentro de pocos días, cuando el verano de lugar a un nuevo marzo, entraremos en un tiempo, de decisiones, de incertidumbre y es de no esperar, pero así parece estar desarrollándose la situación, momentos de mayor violencia que la vivida en estas últimas semanas.

La verdad, es que con la excepción de haber arribado a la decisión por parte del gobierno (obligada por las circunstancias) de someter a votar por una nueva Constitución, mucho más en lo concreto, a estas alturas no se ha obtenido. Los grandes enclaves autoritarios y de negocios (negociados), como son la previsión para los millones de chilenos en edad productiva y los que salen y han salido del sistema, siguen siendo una daga, que hace que la vida se haya tornado incierta, y la puerta de entrada a la pobreza y la sobrevivencia, sea parte de su realidad cuando estos millones de chilenos, de los que el suscrito se encuentra a punto de ser parte, entremos a la Tercera Edad.

Hace pocos días escribía sobre el verdadero robo del agua en Chile, y no me refiero necesariamente a la política de las concesiones de las empresas sanitarias (de las cuales en nuestra región han lucrado ya el grupo Falabella, los españoles y ahora los japoneses). Me refiero a los derechos de agua que en Chile son perpetuos y heredables. De esos derechos que los senadores Coloma y Ossandón votan en contra de que se nacionalicen o al menos no se especule con ellos. Lo grave es que son incumbentes. De eso ya escribimos.

Lo que poco se ha dicho, o será noticia, en las próximas semanas será quizás sobre la toma de un colegio o alguna protesta estudiantil, pero lo que es realmente preocupante, es que el segregado modelo de educación pública, básica y media, no se ha discutido, ni se ven visos de una cirugía mayor para este injusto y fracasado sistema.

Fui educado hasta el año 1979 en las escuelas fiscales que existían en Chile, antes de 1981, maldito año en que la dictadura militar, metió dos espolonazos destructivos al Chile austero y republicano. Modifico su política previsional, que vendió muy bien el hermano mayor del actual Mandatario, el inefable José Piñera, y por otro lado , se hizo una profunda y nefasta reforma, que segregó y municipalizó la educación, creando la educación particular subvencionada, que terminó de crear, la segregación en los viejos tres tercios de la sociedad chilena. Los niños con familias con buena situación económica en la educación particular, los niños de familias emergentes y/o de clase media, en la educación particular subvencionada, y los niños de las familias más modestas de Chile en la educación municipal.

En Chile, antes del sistema impulsado por Pinochet y compañía, el año 1981, alrededor de un 93% de los niños y jóvenes de Chile estudiaban (y estudié), en la educación fiscal. El otro 7% de los niños y jóvenes de Chile estudiaban en la educación particular. Justo era que hubiera un sistema que garantizará a quienes quisieran estudiar en un colegio religioso o de colonias, pero financiado totalmente por sus apoderados. Importante era que el 93% de los niños de Chile, aprendían no sólo las materias y enseñanzas formales, sino que aprendían lo más importante, la convivencia y el respeto entre niños de distintos orígenes, donde el hijo del obrero, era compañero con el hijo del profesional o empleado de mejor situación. El aprendizaje era continuo, y la red de apoyo de la vida se formaba de la más tierna infancia. Desarrollaba personas, que poseían una inteligencia superior o desarrollada, entendida esta como una adecuada capacidad de adaptación y buscando y extrayendo del “otro”, lo mejor, y comprendiendo y empatizando con sus defectos o debilidades.

Este es mi gran temor, que los conflictos de marzo, y los intereses de una buena parte de la clase política, no quiera cambiar el modelo de la educación en Chile. Lamentablemente cuando se habla de educación, la palabra la han monopolizado los estudiantes universitarios, muchos de ellos honorables diputados hoy, y siempre se escucha sólo la gran demanda estudiantil, por una educación pública, gratuita y de calidad, pero poco se escucha de la escuela, del liceo, que es la gran temática que la tienen tapada por intereses de muchos, muchas y muches. Será por qué muchos de ellos nunca pasaron por ella?

Emilio Boccazzi Campos

Arquitecto

Consejero Regional

de Magallanes

y Antártica Chilena

Ex Alcalde de Punta Arenas

boccazziarquitecto@gmail.com