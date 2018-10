¿Y si Pinochet hubiese ganado hace 30 años?

Mañana se cumplen 30 años del plebiscito a Pinochet. En un proceso electoral inédito en Chile, los chilenos tenían que aprobar o rechazar que el dictador prolongara su poder por 8 años más en aquel domingo 5 de octubre de 1988. La historia de aquel día y los siguientes es conocida, y como toda fecha emblemática, cada persona con vida aquel día podrá recordar dónde estaba, con quién estaba y también cuál fue su votación en el épico silencio de las urnas.

Para las generaciones más jóvenes les resultara anec-dótico escuchar hablar del ingenio y riesgo de quienes luchaban contra la dictadura. Pues resulta difícil, con el conocimiento presente, intentar vivir aquellos días. Pero lo cierto es que el 44% votó que siguiera Pinochet con todo lo que ello significaba. Pinochet por otros 8 años significaba que no habría elecciones parlamentarias ni municipales, ya que el Poder Legislativo seguiría radicado en la Junta de Gobierno, y que los alcaldes seguirían siendo designados. Es decir, el control total del poder quedaría en manos de los mismos que en nombre de la estabilidad cometieron violaciones a los derechos humanos.

Si el plebiscito lo hubiese ganado Pinochet, es probable que hubiese habido más degollados como Nattino, Guerrero y Parada; más asesinados como Tucapel Jiménez, Eduardo Frei Montalva, José Carrasco Tapia, Rodrigo Rojas De Negri o André Jarlan y tantos otros. ¿A cuántos más se les hubiese perseguido o torturado por ser opositor al régimen de Pinochet? ¿Cuántos millones de dólares más estarían en las cuentas del Banco Riggs? ¿Hubiésemos tenido como país la misma apertura comercial o relaciones diplomáticas con el resto del mundo? Claramente la década del 90 no hubiese sido la misma, porque algo tan esencial y natural como es la democracia en un mundo globalizado, nos habría dejado en clara desventaja.

Afortunadamente la historia fue otra, y al menos eso para mí es motivo de alegría, pues a la libertad y paz nunca más debemos renunciar o dejar que se nos restrinja. Por ello, es importante conmemorar una fecha histórica, donde sin el uso de la fuerza se le dijo No a un dictador, que, hasta el último de sus días negó las violaciones a los derechos humanos. Que murió como un general cobarde que no fue capaz de reconocer que él estaba al mando y por lo tanto siempre estuvo al tanto de lo que ocurría en el país.

Hoy, al igual que ayer, sin odio, sin miedo y sin violencia nos corresponde establecer nuevos “NO”, que signifiquen más justicia, más desarrollo social y personal para todos, que signifiquen más bienestar, más oportunidades, y al mismo tiempo más derechos y compromisos como sociedad. Es tiempo de jugársela por: no más pensiones miserables, no más abusos de poder o colusiones de intereses económicos, no más desempleo o cesantía, no más daño al medio ambiente, no más violencia de cualquier tipo, no más muertos por falta de acceso y oportunidad a tratamientos de salud, no más discriminación, y nunca más el uso de la fuerza contra chilenos.

Es tiempo de practicar la tolerancia y el respeto, de comprender que el país nos pertenece a todos, y que un “nunca más una dictadura” es la consecuencia de vivir y cultivar la paz social día a día, en nuestro cotidiano espacio y en nuestro breve tiempo.