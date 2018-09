12 mil conductores todavía no han renovado su licencia de conducir

Sergio Oyarzo Alvarez, director de la oficina del Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas realizó un llamado a todos los conductores que todavía no regularizan la renovación de licencia de conductor a que se inscriban antes del término de año.

La temática nace en torno a las 800 licencias de conducción que cada mes expiran y no se renuevan que mantiene preocupado a la entidad municipal por la elevada cantidad de personas que no están haciendo el trámite.

Sobre esta situación, Oyarzo explica, “es un tema de responsabilidad, la gente debe realizar el proceso porque si no, vamos a mantener esta problemática hasta que realmente se tome conciencia de que no se puede y no se debe conducir con la licencia vencida”, enfatizó.

Entre los años 2015, 2016 y 2017, la Oficina del Tránsito realizó 30 mil renovaciones de licencias de conducir, sin embargo existen alrededor de 12 mil personas que no han realizado el correspondiente trámite, “en ese espacio de 3 años existe esta cantidad de personas que por algún motivo u otro no hacen el trámite y que por hoy podrían estar conduciendo por las calles con su licencia vencida” explicó.