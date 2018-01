15 mil 500 niños y jóvenes corren el riesgo de perder desayunos y almuerzos en marzo

Roberto Vilches Silva

Uno de los beneficios de la Junta Nacional Escolar y Becas más deseados por los infantes y estudiantes de todo el país es el Programa de Alimentación Escolar, el que entrega más de 40 mil raciones diarias en nuestra región, en establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados, sino que también a Junji e Integra. Pero debido a la problemática que plantean las empresas concesionarias de este servicio, respecto de las exigencias de la nueva licitación, provocaría que la entrega de las comidas quede en suspenso en el próximo inicio del año escolar.

Las discutidas modificaciones que propuso la Junaeb proponen la incorporación de nuevos productos, cambios en las minutas, compras de producción local, actividades educativas para los colegios, pantallas con información en los comedores escolares, un sistema de certificación de raciones y una capacitación permanente en técnicas gastronómicas a las manipuladoras.

Quien lidera las críticas hacia esta nueva medida de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, es el presidente de la Asociación Gremial Nutre Chile, Darío Calderón, quien argumenta que esta problemática se instala tras la incorporación de una nueva licitación, que no les permite cumplir con los plazos de abastecimiento a los 125 colegios, jardines infantiles y salas cunas de la Región de Magallanes “el grave problema que enfrentamos es cómo implementar las nuevas exigencias, tanto en infraestructura escolar y temas administrativos, dentro de un plazo tan reducido de sólo 23 días corridos, siendo que normalmente la implementación tiene un período mínimo de sesenta días hábiles”.

Además agrega que en la Región de Magallanes la empresa concesionaria MBS es la encargada de entregar los servicios de alimentación, entre desayunos y almuerzos, en 125 establecimientos de las comunas de Cabo de Hornos, Puerto Natales, Porvenir, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Torres del Payne y Primavera.

En consecuencia, 15 mil 500 niños y jóvenes corren el riesgo de perder desayunos y almuerzos en marzo.

Respecto de la polémica el director regional de la Junaeb, Pablo Oyarzún, señala que el proceso se encuentra en su proceso normal y los alumnos no corren ningún riesgo: “Ha aparecido en algunos medios la inquietud de las empresas por la premura con la que deben implementar el programa en los diversos establecimientos, pero estos tiempos acotados son parte del desarrollo del Pae (Plan de Alimentación Escolar”, además envió una clara advertencia hacia la agrupación de concesionarios: “Si alguna empresa considera que no es capaz de cumplir con estos requerimientos, entonces, probablemente no está preparada para trabajar en un programa de esta importancia”, sentenció.

Finalmente señaló que en todo momento han ofrecido diversas medidas de ayuda a los concesionarios, para que no se vean perjudicados los niños y jóvenes de nuestra región: “La Junaeb extendió el plazo para que los implementos que serán renovados se encuentren en los establecimientos, pero no es posible transar con la alimentación de nuestros beneficiarios, y esta sí debe estar disponible desde el primer día de este año escolar” como una forma de tranquilizar a las familias que se podrían ver afectadas por esta problemática.