16 arrendatarios damnificados dejó incendio que destruyó seis habitaciones interiores en barrio Croata

El siniestro se desató en una de las diez piezas posteriores de una casa de calle Mejicana, al llegar a Lautaro Navarro, en pleno centro, propagándose el fuego hacia los otros dormitorios. La vivienda principal resultó dañada en un 60% y ninguna persona sufrió lesiones o quemaduras.

Dieciséis personas resultaron damnificadas ayer por un incendio que destruyó seis habitaciones interiores de una propiedad en el barrio Croata, en pleno centro de Punta Arenas. La emergencia estalló a las 16,30 horas.

El fuego se desató en una de las diez habitaciones interiores de una casa ubicada en calle Mejicana Nº955, entre Lautaro Navarro y O’Higgins. En aquel lugar se alza una vivienda principal que en su patio posterior mantiene dormitorios individuales donde arrendaban a lo menos 16 personas. Algunas llegaron hace pocos meses, mientras que otras vivían allí hace 31 años.

Cuarenta y cinco voluntarios de cuatro compañías de Bomberos combatieron el fuego, tarea que se tornó extremadamente compleja debido a la estrechez para acceder a la parte interior, donde estaban las piezas independientes que ardían.

“Fue bastante difícil poder controlar este incendio ya que se trataban de diez habitaciones individuales. Afortunadamente había muro cortafuego y al llegar las primeras unidades nos abocamos a controlar tanto en el interior como al exterior, para así evitar la propagación del fuego a las casas colindantes”, detalló el segundo comandante de la institución, Carlos Hidalgo.

Tras media hora de intenso trabajo, las llamas pudieron ser extinguidas y la emanación de humo cesó, logrando el personal bomberil dar con la zona focal donde se originó la emergencia. Este se encontraba en una de las habitaciones posteriores. Ropa que habría caído sobre una cocina a gas hizo combustión y provocó el incendio.

Como consecuencia de lo anterior, seis dormitorios quedaron completamente destruidos por el fuego, mientras que los otros cuatro resultaron con diversos daños producto de la radiación del calor, el humo y el agua. Asimismo, la vivienda principal que pertenece a Leonardo Pérez Cárcamo, un joven que era el arrendador de los inmuebles posteriores, terminó con cerca de un sesenta por ciento de su estructura destruida, principalmente una sala de estar y el entretecho. Felizmente, ninguna persona presentó lesiones, quemaduras o principios de asfixia.

Testimonios

Dramática es la situación de las personas que arrendaban las habitaciones interiores, ya que éstas resultaron con daños considerables, llegando incluso a perderlo todo y únicamente alcanzar a salir “con lo puesto”. Precisamente esa era la incertidumbre de cada arrendatario, ya que al momento de la emergencia sólo se preocuparon de escapar, y no tenían la certeza si su pieza había sido alcanzada por las llamaradas.

“Yo estaba durmiendo, porque trabajo con turnos de noche. De repente sentí unos gritos y le dije a una vecina que iba a salir a ver lo que pasaba, porque cortaron el gas. Salí y estaba la llama. Tuvimos que salir por una escalera por la parte del río, ya que por adelante no podíamos pasar”, manifestó evidentemente conmocionada Jacqueline Carvajal, quien reside hace 15 años en aquel sector.

Por otro lado, José Henríquez Paredes, quien arrienda hace más de tres años uno de los dormitorios, expresó que “yo venía de mi pega, venía llegando cuando me avisaron y al lado de mi pieza había una señora que no podía salir”.

Finalmente, la señora Elba Araya, quien vive hace aproximadamente un año, relató que “yo estaba acá, empezó a salir olor a quemado, salí hacia afuera y ya estaba todo prendido, así que salí no más. No tengo idea como quedó adentro, porque donde se inició el fuego era al frente de mi habitación, pero no sé si le habrá pasado algo al caballero de esa pieza. A él le dicen ‘el Toledo’ y vivía hace 31 años allí, pero acá cada uno vive su mundo, y nos conocemos así de vista nomás. Somos todos gente trabajadora”.