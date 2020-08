16 tripulantes dieron positivo por Covid y están en aislamiento a bordo de buque factoría a la gira

La secretaria regional ministerial de Salud, Mariela Rojas, advirtió que los contagios locales por Covid tienen un carácter “comunitario por eventos sociales”, luego que este viernes se anotara el peak de casos en Magallanes desde que estalló la pandemia sanitaria, con 92 infectados y un fallecido.

En su reporte diario añadió que los contagios se explican por un relajamiento de las medidas de prevención, la celebración de cumpleaños y eventos sociales.

Rojas calificó que cada vez la situación se torna más crítica, y podría ir repercutiendo en la cantidad de casos graves y de hospitalizados y con una alta demanda de ingresos en la Unidad de Paciente Crítico. Insistió que el alto número de casos registrados tiene un origen comunitario y que en un porcentaje menor responde a brotes.

Por lo mismo, subrayó, no se puede seguir culpando a las personas que llegan a la región y tampoco a las empresas pesqueras, porque esos brotes se han ido controlando con todas las medidas sanitarias. “Lo que no hemos podido controlar es el contagio comunitario debido al comportamiento de una parte de la ciudadanía, donde no sólo vemos aglomeraciones y filas, sino que presentan un alto número de contactos estrechos por cumpleaños y eventos sociales”.

Buque factoría

En la oportunidad, informó de dos brotes, el primero en un buque factoría que salió el 14 de julio desde Puerto Montt y recaló en Punta Arenas el 3 de agosto. Esta nave debía realizar un cambio de tripulación, sin embargo como parte de la barrera marítima se acordó que la nueva tripulación arribara con un examen PCR negativo y al llegar se sometiera a una cuarentena preventiva. Empero, antes del embarco se hizo una nueva toma de PCR, que esta vez incluyó a quienes estaban a bordo, procedimiento que arrojó como resultado 16 personas positivas por Covid que se encuentran en aislamiento en el barco, que está a la gira en Punta Arenas.

El segundo brote tuvo como escenario una pesquera de Porvenir, donde se desplegó un operativo de búsqueda activa realizándose 60 exámenes a inicios de semana, con lo que se detectaron los dos primeros casos y luego otros tres durante la semana y 21 contactos estrechos familiares.

De acuerdo al detalle de los 92 últimos casos reportados, 90 de ellos responden a Punta Arenas, 1 a Puerto Williams y 1 a Puerto Natales. En la red hospitalaria hay 25 pacientes positivos (20 en aislamiento y 5 en la Unidad de Paciente Crítico, uno de ellos con soporte respiratorio. A lo anterior, se suma el fallecimiento de un paciente masculino 60 años, quien presentaba patologías graves asociadas. Sus exequias se realizaron a las 15 horas de ayer en el Cementerio Municipal Sara Braun.

Los nuevos contagios elevan a 2.541 los casos positivos desde mediados de marzo a la fecha, de los cuales 2.010 se encuentran recuperados y 500 son activos.