2.910 pacientes esperan por una cirugía no Ges en la región

Casi 3 mil pacientes esperan por alguna cirugía que no forma parte del sistema de Garantías Explícitas en Salud (Ges). Las autoridades de salud señalan que se trata de un proceso dinámico, en que mientras pacientes se van incorporando a la lista de espera, otros, en tanto, se van operando o salen de la lista, por razones administrativas. Durante 2018, se realizaron 3.350 procedimientos quirúrgicos en la Región de Magallanes.

La jefa del Departamento de Estadísticas e Información del Servicio de Salud, Nancy García Cárcamo, dijo que es un trabajo diario de actualización de los registros. “Nuestra meta es intervenir a los pacientes que estaban en lista del 2017 durante este año”.

A diciembre del año pasado, habían 2.425 pacientes en lista de espera quirúrgica (No Ges). Mientras que al 20 de mayo de este año, hay 2.910 personas que claman por una resolución quirúrgica. “Si bien hay un aumento, se trata de registros que son dinámicos y que no tienen más de dos años de espera. Aunque si un paciente tiene un riesgo biomédico, será operado antes de ese plazo, pero la lista No Ges se trabaja con dos años de antigüedad máximo”.

De acuerdo a lo consignado desde el Ministerio de Salud, la cirugía digestiva, con una lista de espera de 712 personas, y traumatología con 570 pacientes, son las especialidades con mayor espera quirúrgica No Ges.

Nancy García destacó que en la región se ha logrado cumplir con las metas presidenciales en la resolución de las listas de espera. Empero, el nuevo desafío es dar solución a quienes se encuentran en esta condición al 31 de junio de 2017 y para eso el plazo expira el 31 de diciembre de este año.

“Hemos tenido un aumento en los ingresos y hay una actualización y estamos llamando a los pacientes para saber en qué situación están, se los cita y se reprograman sus horas para volver a tomar los exámenes para que se puedan volver a operar”, enfatizó, señalando que la lista la han trabajado con los propios funcionarios, por lo que no se ha recurrido a la compra de servicios, ni horas extras.