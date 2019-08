$200 millones para compra de pasajes a deportistas regionales

Con 200 millones de pesos cuentan los y las deportistas para trasladarse fuera de la región a participar en actividades competitivas, formativas, de alto rendimiento e incluso recreativas, principalmente de deportes federados. Así lo dieron a conocer el intendente José Fernández, la seremi del Deporte Odette Callahan y la Comisión de Deporte del Consejo Regional

Los recursos se podrán destinar a la compra de pasajes individuales o de delegaciones. Según explicó el jefe de división de Planificación y Desarrollo Regional, Juan Carlos Oyarzún, por esta única vez y como marcha blanca de la medida, también se podrá postular para compra de pasajes a deportistas, entrenadores o delegaciones de afuera para que arriben a la región a realizar clases o participar en algún campeonato local.

Si hay que dirimir alguna postulación, se establecerá una comisión que analice la petición, que se debe realizar a través de una entidad pública como una gobernación, municipio o el Instituto Nacional del Deporte (IND).

El consejero por Magallanes, Antonio Ríspoli, agradeció que el intendente haya escuchado “el clamor de los deportistas”, ya que el de los pasajes es un tema gravitante para participar en campeonatos nacionales e internacionales. Estima que se verán favorecidas casi una treintena de instituciones. Por su parte, el consejero por Tierra del Fuego, Andrés López, sostuvo que este era un primer y muy importante paso en beneficio de todas las provincias.

Agradecida del gobierno regional, también se mostró la seremi del Deporte, Odette Callahan, indicando que más del 80 por ciento de las solicitudes que llegan a la cartera son para financiamiento de pasajes.

Los dirigentes de todas las disciplinas deportivas presentes coincidieron en agradecer la iniciativa, y aprovecharon de aclarar algunas dudas que fueron respondidas en el momento por las autoridades presentes.

Claudia Molkembuhr, del Club de Natación Punta Arenas, si bien reconoció el avance, complementó que con esta medida no se lograba un cambio profundo a la situación del deporte en Magallanes. No sólo porque los padres deberán seguir tocando puertas para compra de pasajes sino porque además no hay claridad en cuanto a quiénes hay que dirigir los recursos, como por ejemplo a quiénes tienen seleccionados nacionales.