21 familias se tomaron terreno fiscal en Natales

Un grupo de 21 familias, liderado por el dirigente Sergio Painel, se tomó un terreno fiscal que se ubica detrás del Liceo Politécnico, la mañana del sábado 30 de diciembre previo a la celebración de Año Nuevo.

Las personas levantaron una carpa y de inmediato comenzaron a sensibilizar a los natalinos respecto de sus demandas habitacionales.

Ayer las familias en toma dieron inicio al alambrado del terreno, esto para establecer que no están dispuestos a hacer abandono del lugar hasta que el seremi de Bienes Nacionales entregue una respuesta respecto del traspaso del predio.

Sergio Painel en conversación con La Prensa Austral remarcó que esta medida adoptada por el grupo de personas -el cual lidera- “Esfuerzo y Unidad”, es una toma pacífica y que incluso fue advertida al gobierno.

“El motivo es porque 21 personas no calificaron a lo que son los subsidios habitacionales o construcción en sitio propio. La respuesta del Serviu fue que la gente tenía que disponer de su sitio propio para postular”, indicó.

Painel agrego que “agotamos todos los medios, teníamos pensado hacer esto hace mucho tiempo y hoy lo concretamos, pero era nuestra última opción”.

Realidad natalina

“En Natales todos saben que los precios de los terrenos están muy altos y los arriendos se dispararon a 300 mil y 400 mil pesos mensuales y como yo lo he planteado existe un déficit habitacional hace rato”, dijo el dirigente en toma.

Añadió que “nosotros estamos aquí en un acto soberano y queremos que esta gente tenga una solución habitacional. Este terreno que estamos pisando funcionó como un basural clandestino hace como 40 años y ha estado tirado por muchos años”.

Toma se mantiene

hasta el final

Painel fue enfático en señalar que “la toma se mantiene hasta el final, es decir, hasta cuando Bienes Nacionales realice el traspaso del terreno de 6.800 metros cuadrados”.

Mientras tanto, ayer los integrantes de la toma empezaron con la demarcación y alambrado del terreno para que en el transcurso de esta semana comenzar a edificar las primeras construcciones, esto de acuerdo a lo que plantearon, precisando que iban a realizar un llamado a la comunidad natalina tendiente a involucrarlos en la donación de materiales de construcción.

Segunda toma

Por otra parte, Alicia Remolcoy, trabajadora de una pesquera y madre de un menor de doce años, ayer se tomó un terreno que da al frente de la toma del grupo “Esfuerzo y Unidad”, esto por calle Angamos.

La trabajadora argumentó que está viviendo hace 8 años en Natales y que proviene de Chiloé, ratificando la difícil situación que atraviesan las personas sin casa propia, quienes tienen que pagar arriendos caros y sin tampoco disponer de un terreno propio para edificar.

Relacionado