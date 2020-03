214 voluntarios inscritos para el servicio militar; a contar de ahora se permitirá extender duración por un segundo año

El gimnasio del Regimiento Pudeto se encontraba casi vacío durante la jornada del martes. Salvo por algunos oficiales y los encargados del reclutamiento, no había mucha gente en el recinto. Aunque con el pasar de las horas comenzaron a llegar jóvenes, algunos portando sus antecedentes para enrolarse como voluntario y otros para poder eximirse del servicio militar.

A pesar de esta imagen, el proceso 2020 de reclutamiento del Ejército de Chile lleva cifras positivas. Actualmente en Punta Arenas se han inscritos 214 personas para cumplir con el servicio militar, cifra bastante superior a la del año pasado donde sólo se alistaron 44 en la región.

Karen Subiabre, de 24 años, se inscribió para este proceso, ya que era su última oportunidad. “Quiero poner mis habilidades al máximo para saber cuánto puedo lograr. Creo que esto me va a servir para crecer como persona y desarrollar mi personalidad. Aunque mi mamá me dijo que mejor no me inscribiera por todo lo que está pasando, pero aquí mi papá no me hizo problema y me apoyó”, admitió. Otra voluntaria fue Constanza Paredes, quien lo hizo para seguir con su legado familiar. “Mi abuelo hizo el servicio, mi papá también, así que eso me motivó mucho para estar aquí. Desde mi familia me apoyan harto al igual que todo mi entorno porque así puedo formar un buen futuro. Lo que está pasando hoy no es culpa del Ejército, a pesar de que algunas personas opinen diferente”, subrayó.

También desde este año se permitirá extender la duración del servicio militar por un segundo año. Así lo hizo el soldado Marco Vera. “Fui voluntario en 2019 porque siempre me interesó el tema del orden y la disciplina que se vive acá. Mi motivación para extenderlo fue el sueño de seguir la carrera en este lugar, que era algo que siempre quise. Y a pesar de que el año pasado fue complicado, aquí en la región no fue igual como en el resto del país”.

Respecto de este proceso, el comandante del Regimiento Pudeto, teniente coronel Carlos Parra Meier, destacó que las personas que se inscriban en este reclutamiento podrán tener muchos beneficios a futuro, como la nivelación de estudios, terminar la enseñanza media y mayor puntaje para la postulación a viviendas.

El 24 de marzo expira el plazo para quienes han sido convocados a cumplir con su servicio militar puedan presentar su documentación para poder eximirse del llamado, mientras que el 17 de abril se dará por terminado el proceso.

La cuota de contingente para este 2020, es de 10 mil 512 voluntarios a nivel nacional, desglosados en 8.952 hombres y 1.560 mujeres.